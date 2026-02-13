Promipyme: cifra récord de financiamiento

Creado: Actualizado:

Al 31 de diciembre del 2025 la cartera de préstamos de Promypime ascendió a la astronómica suma de 11 mil doscientos cuarenta y ocho millones de pesos, racional y transparentemente distribuidos en sectores productivos de la micro, pequeña y mediana empresa, con una expansión de su cartera de crédito del 30.6%, alcanzando un saldo histórico.

Si tomamos en consideración que hubo una especie de decrecimiento de la economía nacional de acuerdo con los datos oficiales del Banco Central, habría que concluir que la institución dirigida por el licenciado Fabricio Gómez Mazara hizo malabares para arribar a esa importante cifra.

Los préstamos de Promypime transforman las vidas de miles de familias que logran realizar emprendimientos que contribuyen al desarrollo económico y social de grupos que regularmente no tienen acceso al financiamiento.

Las tasas de interés son atractivas, la morosidad es relativamente baja y el impacto de los préstamos de PROMIPYME se derraman como fecunda semilla en el tejido social dominicano.