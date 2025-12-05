Creado: Actualizado:

Propuesta indecente.- Cuando uno lee ese tipo de noticia en los periódicos tiene que preguntarse, necesariamente, porqué nuestros legisladores, con tantas leyes importantes pendientes de conocer y aprobar, están dispuestos a perder su tiempo y los recursos que aportan los contribuyentes que pagan sus salarios en iniciativas de ese tipo, que probablemente solo procuran alborotar el avispero político con propósitos para nada inocentes. Estoy hablando del anuncio del diputado del oficialista PRM, Ramón Bueno, de que someterá un proyecto de ley para que el expresidente Danilo Medina, sobre quien pesa un impedimento constitucional que le prohíbe volver a presentarse al cargo, sea rehabilitado políticamente para que pueda ser candidato en las elecciones del 2028. La primera pregunta que cualquiera se haría, poniendo a un lado su derecho de someter ese o cualquier otro proyecto, es porqué tiene que hacerlo un diputado del PRM y no el propio PLD.

El autor de la propuesta indecente dice estar convencido de que la democracia dominicana se fortalece cuando los partidos políticos pueden presentar a todas sus figuras con liderazgo. Tanta nobleza, por supuesto, confunde, por lo que habría que responderle que tan débil no puede estar nuestra democracia, que al igual que nuestro sistema de partidos es la envidia de muchos países de la región, que necesite sacar de su constitucional jubilación al presidente, líder y guía del PLD. Además de que habría que embarcar al Congreso en una nueva reforma constitucional, a lo que se oponen legisladores del PRM, incluido el presidente del Senado Ricardo de los Santos, consultados sobre la propuesta. Y si se oponen es porque tienen muy claro que la intención detrás de la iniciativa es rehabilitar por carambola al presidente Luis Abinader, que ha dicho cuchumil veces que no le interesa seguir más allá del 2028, pero quien también debe preguntarse porqué a sus compañeros les cuesta tanto entender que su palabra y su legado político están comprometidos con esa decisión.