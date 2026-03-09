Prospectivas de la economía China

Creado: Actualizado:

Los que se enfrentan a la economía china con un enfoque demagógico, yerran, quienes lo hacen desde posiciones ideológicas, yerran y los que lo hacen con retórica oportunista, por supuesto que igualmente yerran.

No hay forma de tener una visión correcta y exacta de la economía china sino es con un análisis académico basado en datos reales y comprobados y para ello, en el mundo informático actual dominado por la Internet, implica contrastar datos con fuentes como el BM y el FMI.

Sus cifras tienden a ser objetivas, aunque sus análisis, coyunturalmente y a conveniencia, pudieran ser tendenciosos, pero se cuidan de no desfigurar las estadísticas.

China ha demostrado que no se guía por lo que otros digan o quieran y, ni siquiera, por reglas clásicas de la ciencia económica, muestra suficiente ingenio para enfrentar los desafíos, además de tener los recursos para ajustarse a su propio estilo y percepción de desarrollo, producen e innovan lo que entienden la economía requiere, en su propio tiempo y calendario, como el Año Nuevo Lunar. Tienen clara estrategia de desarrollo de largo plazo, hasta 2049 y han definido el camino continuo que han de seguir. Tienen su propio ritmo.

Aunque China sitúa su meta de crecimiento del PIB para 2026 entre 4,5 y 5%, “se intentará superar esa cifra en la práctica”. Con el 5% de 2025, el PIB chino alcanzó 19,5 millones de millones de dólares y se propone duplicar su PIB de 2020 (15 millones de millones) para el 2035. Tiene potencia para lograrlo, entre 2015 y 2025 logró un incremento del 74%. Según el Plan, para 2030 el PIB será de 23,9 millones de millones, aumento del 23% sobre 2025.

Para 2026 prioriza mantener la estabilidad con un desarrollo de alta calidad, énfasis en incrementar el consumo, desempleo urbano de alrededor del 5,5% creando más de 12 millones de nuevos empleos, acelerar la innovación tecnológica y la modernización industrial, fomentar nuevas fuerzas productivas de calidad, alto desarrollo en ciencia y tecnología con una inversión por encima del 7% del PIB. Continuará impulsando una elevada apertura internacional. Buscará una reducción del 17% en las emisiones de dióxido de carbono por unidad del PIB del 2026 al 2030. Elevar la esperanza de vida a 80 años. China procura como prioridad un crecimiento cualitativo más que cuantitativo. Entiéndase, una economía estructuralmente más sólida con mayor confort social.