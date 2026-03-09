Análisis
Prospectivas de la economía China
Sus cifras tienden a ser objetivas, aunque sus análisis, coyunturalmente y a conveniencia, pudieran ser tendenciosos, pero se cuidan de no desfigurar las estadísticas.
Los que se enfrentan a la economía china con un enfoque demagógico, yerran, quienes lo hacen desde posiciones ideológicas, yerran y los que lo hacen con retórica oportunista, por supuesto que igualmente yerran.
No hay forma de tener una visión correcta y exacta de la economía china sino es con un análisis académico basado en datos reales y comprobados y para ello, en el mundo informático actual dominado por la Internet, implica contrastar datos con fuentes como el BM y el FMI.
China ha demostrado que no se guía por lo que otros digan o quieran y, ni siquiera, por reglas clásicas de la ciencia económica, muestra suficiente ingenio para enfrentar los desafíos, además de tener los recursos para ajustarse a su propio estilo y percepción de desarrollo, producen e innovan lo que entienden la economía requiere, en su propio tiempo y calendario, como el Año Nuevo Lunar. Tienen clara estrategia de desarrollo de largo plazo, hasta 2049 y han definido el camino continuo que han de seguir. Tienen su propio ritmo.
Aunque China sitúa su meta de crecimiento del PIB para 2026 entre 4,5 y 5%, “se intentará superar esa cifra en la práctica”. Con el 5% de 2025, el PIB chino alcanzó 19,5 millones de millones de dólares y se propone duplicar su PIB de 2020 (15 millones de millones) para el 2035. Tiene potencia para lograrlo, entre 2015 y 2025 logró un incremento del 74%. Según el Plan, para 2030 el PIB será de 23,9 millones de millones, aumento del 23% sobre 2025.
Opinión
Comienzan las dos sesiones de 2026
EDUARDO KLINGER PEVIDA
Para 2026 prioriza mantener la estabilidad con un desarrollo de alta calidad, énfasis en incrementar el consumo, desempleo urbano de alrededor del 5,5% creando más de 12 millones de nuevos empleos, acelerar la innovación tecnológica y la modernización industrial, fomentar nuevas fuerzas productivas de calidad, alto desarrollo en ciencia y tecnología con una inversión por encima del 7% del PIB. Continuará impulsando una elevada apertura internacional. Buscará una reducción del 17% en las emisiones de dióxido de carbono por unidad del PIB del 2026 al 2030. Elevar la esperanza de vida a 80 años. China procura como prioridad un crecimiento cualitativo más que cuantitativo. Entiéndase, una economía estructuralmente más sólida con mayor confort social.