Racionalidad política versus racionalidad

Creado: Actualizado:

(1/2)

A diario presenciamos un debate, pero en realidad una lucha, un proceso dialéctico entre la racionalidad política y la racionalidad económica. Visto, obviamente, “desde el punto de vista de la vista de diferentes actores”, Ya desde la política, ya desde la economía y ya desde la sociedad en general, cada quien, con sus opiniones, entre aciertos y prejuicios; unos más sabios y documentados y otros más apasionados de sus posiciones interesadas.

Los diarios resaltan la gran discordancia existente en nuestro país, entre el gasto y deuda públicos, ambos grandemente deficitarios respecto de los índices de paz social y de crecimiento integral y abarcador de todos los actores de nuestra economía y nuestra sociedad.

Hay apuestas fuertes entre los observadores más autorizados que alguien deberá en un tiempo relativamente corto, los platos rotos ya de un endeudamiento del estado que se ha hecho insostenible en el corto o mediano plazo. Y, por otra parte, los que apuestan a que la deuda social va primero, y que, si no es posible cubrirla de manera solvente, al menos hay que crear la idea mediante mucha difusión de que estamos haciendo las cosas de la mejor manera posible.

Se trata, sin duda, de una gran apuesta, en la que están comprometidos los partidos políticos de mayor peso eleccionario.

¿Cuándo ocurrirá la debacle?

Un experto apuesta a que el próximo presidente a ser elegido dentro de unos dos años tendrá que confrontar y resolver el problema buscando una estrategia genial de renegociación de la deuda pública, interna y externa, y las necesidades de una población cuyas aspiraciones aumentan día a día bajo el influjo inmisericorde de la máquina proconsumista, ahora con capacidad de incitación y motivación desde la intimidad de sagrado teléfono celular, que nos persigue hasta las horas de nuestra mayor intimidad y anhelado descanso.

¿Qué hará el nuevo gobierno?

¿Cambiará el plan de gastos e inversiones del Estado? ¿Y el que llegue en 2028 desmontará los subsidios?

¿Cómo sería un desastre macroeconómico en medio de una sociedad líquida, con baja ayuda internacional y en medio de un ambiente de desinformación social y política y sin medios oficiales ni privados creíbles?

¿Cuál es y cuánto vale la credibilidad y la aprobación que necesita el gobierno para mantener un nivel de equilibrio razonable entre la paz social y la estabilidad y el crecimiento económicos?

¿O la idea es que la bomba le estalle al otro, al que viene?

¿Y acaso el otro seguirá jugando al equilibrio “dinámico”? Un equilibrio que, como ha venido aconteciendo, es similar al cuento de una papa caliente, que pasaría de mano en mano, pero sin enfriarse; de gobierno a gobierno, pero sin siquiera el menor razonable pronóstico, o expectativa creíble. Acaso esperando que descubramos petróleo, oro, tierras raras por quintales, o cualquier otro milagro de la naturaleza. O de las genialidades de los dominicanos.

¿Acaso somos de los que creen que podemos seguir jugando al chantaje del insolvente y mala paga, de “si yo quiebro, tú pierdes”?

Dios nos proteja.