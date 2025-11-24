De la Ramses II a los gatos: Curiosidades de la historia y la naturaleza

Publicado por Elsa Ramírez de Miura Creado: Actualizado:

En 1974, la momia del faraón egipcio, Ramses II, fue llevado a Francia para realizar estudios de conservación. La ley francesa exige documentación oficial para todo extranjero que entre a Francia vivo o fallecido, por lo que se emitió un pasaporte egipcio a la momia que lo identificaba como “Rey (fallecido). El pasaporte mostraba la foto de la momia.

A la llegada de la momia de Ramses II a París, Francia, fue recibido con honores militares, un trato de Jefe de Estado. Luego de finalizar los trabajos de preservación, la momia regresó al Museo Egipcio del Cairo.

Según un artículo que leí en una revista japonesa de medicina natural, los 5 mejores antibióticos naturales son: ajo, jengibre, cúrcuma, semilla de toronja triturada y orégano.

Algunas diferencias entre perros y gatos son: los gatos no tienen sensibilidad a los sabores dulces como los perros; los científicos creen que esto se debe a una alteración en uno de los receptores de sabor principales en los gatos. La audición de un gato es mejor que la de un perro. Los felinos pueden escuchar sonidos de alta frecuencia hasta 2/8 más fuerte que los seres humanos.

Los gatos reproducen cerca de 100 diferentes sonidos. Los perros solo reproducen 10. En términos biológicos, el cerebro de un gato es más similar al del ser humano que el del perro. Tanto los humanos como los felinos tienen regiones cerebrales idénticas que son responsables de las emociones.

Otros datos sobre los gatos: Todos los de pelaje de tres colores son hembras. Un gato no puede bajar de un árbol con la cabeza hacia abajo porque sus garras se orientan en sentido contrario. Para bajar de un árbol, deben hacerlo en reversa.

En Asia se comen cerca de 4 millones de gatos cada año.