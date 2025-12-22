Reafirmación del liderazgo comercial chino

Creado: Actualizado:

En 2025 China ha reafirmado su rol de líder global en exportaciones; en solo 11 meses (enero-noviembre) el comercio exterior del país totalizó 5,83 millones de millones de dólares para un incremento interanual del 3,6%. Tal volumen de flujo comercial le aportó a la economía nacional un superávit de 1,08 millones de millones, registro que nunca nación alguna ha alcanzado lo que reafirma a esa economía como líder global en exportaciones.

Beijing logró tal monto de superávit no obstante tratarse de un año que marcó un escenario altamente desafiante por la política arancelaria de Donald Trump lo que China sorteó reorientando su comercio, evidentemente con éxito, al Sudeste Asiático, África, Europa y América Latina. Con los socios de la Franja y Ruta de la Seda el comercio ronda el 50% del total.

En 2024 la economía china se abrió totalmente en el rublo de bienes y en 2025 al sector servicios. Con tal nivel de apertura el comercio exterior aporta cerca del 40% al PIB. Para el Wall Street Journal tal resultado es consecuencia de la metamorfosis productiva china pasando de ser considerada “fábrica del mundo”, con productos de bajo costo y poco valor añadido, a un líder de manufacturas de alto valor tecnológico con empresas de vanguardia dominantes en sectores estratégicos. Para el medio estadounidense China ha pasado a ser una pieza clave en las cadenas de suministro globales ejerciendo domino absoluto en vehículos eléctricos, nuevos materiales, energías renovables y robótica, y compitiendo fuertemente en semiconductores (chips) y telecomunicaciones (5G).

A su vez, desde Morgan Stanley igualmente advierten que el liderazgo chino en exportaciones se mantendrá en expansión sostenida en su manufactura avanzada reafirmándose como líder manufacturero.

El detonante chino pasa por la creación de Zonas Económicas Especiales, inmensa inversión de infraestructuras e Investigación y Desarrollo con intensa capacitación científica. Es crucial su liderazgo en ciencia y tecnología. Ante eventuales desequilibrios macroeconómicos y tensiones comerciales ha sido capaz de adaptarse e introducir reformas con permanente apertura. De enero a noviembre ingresaron 98250 millones de dólares que, aunque 7,5% menos interanual, crearon 61207 nuevas empresas para un aumento interanual del 16,9%. Buena parte dirigida a industrias de alta tecnología. Lógicamente, tal vorágine productiva, comercial y de captación de inversiones debiera convencer a los competidores que la fortaleza y dinámica de esa economía es indetenible y que brindaría más dividendos la cooperación que una estéril confrontación.