Recursos naturales potencialmente explotables: decisiones estratégicas para RD

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Amigo Lector:

La República Dominicana comparte una isla con Haití, un país que hoy atraviesa un colapso institucional profundo. Sin embargo, ambos territorios poseen —aún sin explorar plenamente— minerales metálicos, tierras raras y posibles reservas de petróleo. Ante este escenario, surge una pregunta inevitable: ¿Qué debe hacer la República Dominicana?

En este breve PRONTUARIO, trataré de ofrecerles soluciones pragmáticas, producto de mi experiencia profesional y aval académico.

Este artículo responde desde la lógica, la economía y la soberanía, no desde la ideología. Para los responsables de política pública, el desafío no es ideológico, sino estratégico: definir qué hacer con estos recursos en un contexto regional complejo y en un mercado global altamente competitivo.

1. EXPLORAR O NO EXPLORAR-Explorar es conocer. No explorar es renunciar.

La exploración no compromete al país a explotar nada. Explorar significa:

-Saber qué recursos existen.

-Identificar su ubicación.

-Determinar su calidad.

-Evaluar su potencial económico.

Un país que no explora queda a merced de rumores, intereses externos o presiones políticas. Además, en una isla compartida con un Estado fallido, explorar es un acto de soberanía. Además, no obliga a explotar; solo obliga a pensar con información. La exploración geológica es un instrumento de planificación nacional y permite:

-Construir un inventario estratégico del subsuelo.

-Reducir asimetrías de información frente a inversionistas.

-Evitar que actores externos definan la narrativa sobre los recursos.

-Fortalecer la posición dominicana en negociaciones futuras.

-Para un país que comparte frontera con un Estado fallido, no explorar equivale a ceder terreno geopolítico.

Recomendación para los responsables de las políticas públicas: Establecer un Programa Nacional de Exploración Estratégica con estándares internacionales, financiamiento público-privado y gobernanza técnica independiente.

2. CUANTIFICAR O NO CUANTIFICAR-Cuantificar es convertir un rumor en un activo estratégico.

Cuantificar significa poner números:

-Toneladas.

-Grados de pureza.

-Costos de extracción.

-Valor de mercado.

Sin cuantificación, el país no puede:

-Negociar con inversionistas.

-Diseñar políticas industriales.

-Estimar ingresos fiscales.

Evaluar riesgos ambientales reales.

Planificar infraestructura energética o logística.

Mensaje para el lector: Lo que no se cuantifica no existe en la economía real. Cuantificar reservas permite transformar un recurso potencial en un activo económico. Sin cuantificación, el Estado no puede:

-Proyectar ingresos fiscales.

-Diseñar políticas industriales o energéticas.

-Evaluar riesgos ambientales con datos reales.

-Negociar contratos con criterios de valor presente neto.

-Integrar los recursos al marco macro fiscal de mediano plazo.

Recomendación para los responsables de las políticas públicas: : Crear un Registro Nacional de Recursos Minerales y Energéticos con auditorías externas y metodologías NI 43-101 o JORC.

3. EXTRAER O NO EXTRAER-Extraer es una decisión técnica, no emocional.

Extraer solo tiene sentido cuando:

-El precio internacional lo justifica.

-La tecnología reduce riesgos y costos.

-El Estado puede regular y fiscalizar.

-Las comunidades reciben beneficios tangibles.

-El país captura valor, no solo regalías.

-No extraer también es válido si:

a)-El recurso es marginal.

b)-El costo ambiental supera el beneficio.

c)-El país no tiene aún capacidad institucional.

Pero esta decisión solo puede tomarse después de explorar y cuantificar.

Mensaje para el lector: Extraer o no extraer no es un debate moral; es un cálculo económico: La extracción debe evaluarse bajo criterios de costo-beneficio:

-Rentabilidad según precios internacionales.

-Tecnología disponible para minimizar riesgos.

-Capacidad regulatoria del Estado.

-Beneficios tangibles para comunidades.

-Captura de valor más allá de regalías.

-No extraer también es una decisión válida cuando los costos superan los beneficios.

Recomendación para los responsables de las políticas públicas: : Aplicar modelos de decisión secuencial (real options) que permitan activar o posponer proyectos según condiciones de mercado.

4.REFINAR O NO REFINAR-Refinar es industrializar; no refinar es exportar valor.

Refinar dentro del país genera:

-Empleo calificado.

-Encadenamientos industriales.

-Exportaciones de mayor valor agregado.

-Mayor control sobre la cadena productiva.

-Pero exige:

a)-Capital intensivo.

b)-Energía abundante y estable.

c)-Regulación técnica seria.

d)-Seguridad jurídica.

La República Dominicana debe evaluar caso por caso. No todo se puede refinar aquí, pero renunciar a refinarlo todo es renunciar a industrializarse.

Mensaje para el lector: Refinar es decidir si queremos ser un país industrial o un simple proveedor de materias primas.

Refinar en territorio nacional genera:

-Encadenamientos productivos.

-Empleo técnico y especializado.

-Exportaciones de mayor valor agregado.

Mayor autonomía estratégica.

-Pero requiere:

a)-Energía estable y competitiva.

b)-Capital intensivo.

c)-Certidumbre jurídica.

d)-Regulación técnica robusta.

Recomendación para los responsables de las políticas públicas: : Evaluar zonas industriales energéticamente integradas para refinación selectiva, priorizando minerales críticos y tierras raras.

5. COMERCIALIZAR O NO COMERCIALIZAR-Comercializar es convertir un recurso en influencia económica.

Comercializar implica:

-Elegir mercados.

-Firmar contratos de largo plazo.

-Proteger precios con coberturas.

-Evitar intermediarios.

-Garantizar trazabilidad y transparencia.

-No comercializar significa dejar que otros decidan por nosotros.

Mensaje para el lector: Comercializar es entrar al juego global con reglas claras.

La comercialización define la capacidad del país para capturar valor y posicionarse geopolíticamente. Implica:

-Selección de mercados estratégicos.

-Contratos de largo plazo.

-Mecanismos de cobertura de precios.

-Reducción de intermediación.

-Transparencia y trazabilidad.

Recomendación para los responsables de las políticas públicas: : Crear una Agencia Nacional de Comercialización Estratégica con mandato para negociar, cubrir riesgos y coordinar con Cancillería y Comercio Exterior.

6. ¿COOPERAR CON HAITÍ EN EL FUTURO?-Cooperar sí, pero solo cuando Haití vuelva a ser un Estado funcional.

La cooperación binacional en minería, petróleo o tierras raras solo es viable cuando Haití tenga:

-Gobierno estable.

-Seguridad territorial.

-Instituciones regulatorias.

-Capacidad de cumplir contratos.

-Antes de eso, cualquier proyecto conjunto sería:

a)-Inseguro.

b)-Vulnerable a grupos armados.

c)-Políticamente tóxico.

d)-Económicamente inviable.

-A largo plazo, una vez Haití se reorganice, podrían explorarse:

a)-Zonas transfronterizas.

b)-Refinerías binacionales.

c)-Corredores logísticos compartidos.

d)-Fondos de desarrollo conjunto.

Mensaje para el lector: La cooperación es posible, pero solo después del orden institucional haitiano.

Recomendación para los responsables de las políticas públicas: Mantener una política de espera estratégica hasta que Haití alcance niveles mínimos de gobernanza.

7. CONSIDERACIONES FINALES

En un momento en que el mundo compite por minerales críticos, energía y tierras raras, la República Dominicana no puede permitirse debates emocionales ni decisiones improvisadas. Explorar, cuantificar, extraer, refinar y comercializar nuestros recursos debe hacerse con un enfoque estrictamente pragmático, libre de prejuicios ambientalistas, sin oportunismo político y sin la codicia empresarial que tantas veces ha distorsionado el interés nacional. Se trata de actuar con información, disciplina y visión de largo plazo. Y cuando Haití logre reorganizar su Estado y recuperar su funcionalidad institucional —solo entonces— podrá considerarse la posibilidad de inversiones conjuntas que beneficien a ambos pueblos. Antes de ese momento, la responsabilidad dominicana es clara: pensar con serenidad, proteger su soberanía y tomar decisiones basadas en datos, no en presiones ni fantasías. . Hasta entonces, la prioridad dominicana es clara: proteger su soberanía, fortalecer su gobernanza y tomar decisiones basadas en datos verificables.