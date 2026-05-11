Economía minera
Recursos naturales potencialmente explotables: decisiones estratégicas para RD
Un enfoque práctico, sin prejuicios ambientales y sin oportunismo político
Amigo Lector:
La República Dominicana comparte una isla con Haití, un país que hoy atraviesa un colapso institucional profundo. Sin embargo, ambos territorios poseen —aún sin explorar plenamente— minerales metálicos, tierras raras y posibles reservas de petróleo. Ante este escenario, surge una pregunta inevitable: ¿Qué debe hacer la República Dominicana?
En este breve PRONTUARIO, trataré de ofrecerles soluciones pragmáticas, producto de mi experiencia profesional y aval académico.
Este artículo responde desde la lógica, la economía y la soberanía, no desde la ideología. Para los responsables de política pública, el desafío no es ideológico, sino estratégico: definir qué hacer con estos recursos en un contexto regional complejo y en un mercado global altamente competitivo.
1. EXPLORAR O NO EXPLORAR-Explorar es conocer. No explorar es renunciar.
La exploración no compromete al país a explotar nada. Explorar significa:
-Saber qué recursos existen.
-Identificar su ubicación.
-Determinar su calidad.
-Evaluar su potencial económico.
Un país que no explora queda a merced de rumores, intereses externos o presiones políticas. Además, en una isla compartida con un Estado fallido, explorar es un acto de soberanía. Además, no obliga a explotar; solo obliga a pensar con información. La exploración geológica es un instrumento de planificación nacional y permite:
-Construir un inventario estratégico del subsuelo.
-Reducir asimetrías de información frente a inversionistas.
-Evitar que actores externos definan la narrativa sobre los recursos.
-Fortalecer la posición dominicana en negociaciones futuras.
-Para un país que comparte frontera con un Estado fallido, no explorar equivale a ceder terreno geopolítico.
Recomendación para los responsables de las políticas públicas: Establecer un Programa Nacional de Exploración Estratégica con estándares internacionales, financiamiento público-privado y gobernanza técnica independiente.
2. CUANTIFICAR O NO CUANTIFICAR-Cuantificar es convertir un rumor en un activo estratégico.
Cuantificar significa poner números:
-Toneladas.
-Grados de pureza.
-Costos de extracción.
-Valor de mercado.
Sin cuantificación, el país no puede:
-Negociar con inversionistas.
-Diseñar políticas industriales.
-Estimar ingresos fiscales.
Evaluar riesgos ambientales reales.
Planificar infraestructura energética o logística.
Mensaje para el lector: Lo que no se cuantifica no existe en la economía real. Cuantificar reservas permite transformar un recurso potencial en un activo económico. Sin cuantificación, el Estado no puede:
-Proyectar ingresos fiscales.
-Diseñar políticas industriales o energéticas.
-Evaluar riesgos ambientales con datos reales.
-Negociar contratos con criterios de valor presente neto.
-Integrar los recursos al marco macro fiscal de mediano plazo.
Recomendación para los responsables de las políticas públicas: : Crear un Registro Nacional de Recursos Minerales y Energéticos con auditorías externas y metodologías NI 43-101 o JORC.
3. EXTRAER O NO EXTRAER-Extraer es una decisión técnica, no emocional.
Extraer solo tiene sentido cuando:
-El precio internacional lo justifica.
-La tecnología reduce riesgos y costos.
-El Estado puede regular y fiscalizar.
-Las comunidades reciben beneficios tangibles.
-El país captura valor, no solo regalías.
-No extraer también es válido si:
a)-El recurso es marginal.
b)-El costo ambiental supera el beneficio.
c)-El país no tiene aún capacidad institucional.
Pero esta decisión solo puede tomarse después de explorar y cuantificar.
Mensaje para el lector: Extraer o no extraer no es un debate moral; es un cálculo económico: La extracción debe evaluarse bajo criterios de costo-beneficio:
-Rentabilidad según precios internacionales.
-Tecnología disponible para minimizar riesgos.
-Capacidad regulatoria del Estado.
-Beneficios tangibles para comunidades.
-Captura de valor más allá de regalías.
-No extraer también es una decisión válida cuando los costos superan los beneficios.
Recomendación para los responsables de las políticas públicas: : Aplicar modelos de decisión secuencial (real options) que permitan activar o posponer proyectos según condiciones de mercado.
4.REFINAR O NO REFINAR-Refinar es industrializar; no refinar es exportar valor.
Refinar dentro del país genera:
-Empleo calificado.
-Encadenamientos industriales.
-Exportaciones de mayor valor agregado.
-Mayor control sobre la cadena productiva.
-Pero exige:
a)-Capital intensivo.
b)-Energía abundante y estable.
c)-Regulación técnica seria.
d)-Seguridad jurídica.
La República Dominicana debe evaluar caso por caso. No todo se puede refinar aquí, pero renunciar a refinarlo todo es renunciar a industrializarse.
Mensaje para el lector: Refinar es decidir si queremos ser un país industrial o un simple proveedor de materias primas.
Refinar en territorio nacional genera:
-Encadenamientos productivos.
-Empleo técnico y especializado.
-Exportaciones de mayor valor agregado.
Mayor autonomía estratégica.
-Pero requiere:
a)-Energía estable y competitiva.
b)-Capital intensivo.
c)-Certidumbre jurídica.
d)-Regulación técnica robusta.
Recomendación para los responsables de las políticas públicas: : Evaluar zonas industriales energéticamente integradas para refinación selectiva, priorizando minerales críticos y tierras raras.
5. COMERCIALIZAR O NO COMERCIALIZAR-Comercializar es convertir un recurso en influencia económica.
Comercializar implica:
-Elegir mercados.
-Firmar contratos de largo plazo.
-Proteger precios con coberturas.
-Evitar intermediarios.
-Garantizar trazabilidad y transparencia.
-No comercializar significa dejar que otros decidan por nosotros.
Mensaje para el lector: Comercializar es entrar al juego global con reglas claras.
La comercialización define la capacidad del país para capturar valor y posicionarse geopolíticamente. Implica:
-Selección de mercados estratégicos.
-Contratos de largo plazo.
-Mecanismos de cobertura de precios.
-Reducción de intermediación.
-Transparencia y trazabilidad.
Recomendación para los responsables de las políticas públicas: : Crear una Agencia Nacional de Comercialización Estratégica con mandato para negociar, cubrir riesgos y coordinar con Cancillería y Comercio Exterior.
6. ¿COOPERAR CON HAITÍ EN EL FUTURO?-Cooperar sí, pero solo cuando Haití vuelva a ser un Estado funcional.
La cooperación binacional en minería, petróleo o tierras raras solo es viable cuando Haití tenga:
-Gobierno estable.
-Seguridad territorial.
-Instituciones regulatorias.
-Capacidad de cumplir contratos.
-Antes de eso, cualquier proyecto conjunto sería:
a)-Inseguro.
b)-Vulnerable a grupos armados.
c)-Políticamente tóxico.
d)-Económicamente inviable.
-A largo plazo, una vez Haití se reorganice, podrían explorarse:
a)-Zonas transfronterizas.
b)-Refinerías binacionales.
c)-Corredores logísticos compartidos.
d)-Fondos de desarrollo conjunto.
Mensaje para el lector: La cooperación es posible, pero solo después del orden institucional haitiano.
Recomendación para los responsables de las políticas públicas: Mantener una política de espera estratégica hasta que Haití alcance niveles mínimos de gobernanza.
7. CONSIDERACIONES FINALES
En un momento en que el mundo compite por minerales críticos, energía y tierras raras, la República Dominicana no puede permitirse debates emocionales ni decisiones improvisadas. Explorar, cuantificar, extraer, refinar y comercializar nuestros recursos debe hacerse con un enfoque estrictamente pragmático, libre de prejuicios ambientalistas, sin oportunismo político y sin la codicia empresarial que tantas veces ha distorsionado el interés nacional. Se trata de actuar con información, disciplina y visión de largo plazo. Y cuando Haití logre reorganizar su Estado y recuperar su funcionalidad institucional —solo entonces— podrá considerarse la posibilidad de inversiones conjuntas que beneficien a ambos pueblos. Antes de ese momento, la responsabilidad dominicana es clara: pensar con serenidad, proteger su soberanía y tomar decisiones basadas en datos, no en presiones ni fantasías. . Hasta entonces, la prioridad dominicana es clara: proteger su soberanía, fortalecer su gobernanza y tomar decisiones basadas en datos verificables.