Reina Rosario rescata a Abigaíl Mejía del silencio histórico

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Hay mujeres que mueren antes de ver el fruto de su lucha. Abigaíl Mejía fue una de ellas. Falleció en 1941, un año antes de que las dominicanas pudieran votar por primera vez. Tenía 45 años. Había fundado movimientos, escrito manifiestos, dado conferencias, cruzado el Atlántico para formarse cuando eso era casi impensable para una mujer, y aun así la historia oficial tardó décadas en ponerla donde siempre debió estar: en el centro.

La pasada semana, el Ministerio de la Mujer conmemoró su natalicio —nació el 15 de abril de 1895— con una conferencia que no fue un acto protocolar más. Fue, en rigor, un ejercicio de reparación histórica. Y la encargada de conducirlo fue la historiadora Reina Rosario, doctora en Historia de Centroamérica y el Caribe por la Universidad de Costa Rica, miembro nacional correspondiente de la Academia Dominicana de la Historia y directora del Instituto de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Rosario no llegó a hablar de Abigaíl Mejía como quien recita una biografía escolar. Llegó como quien conoce los archivos, las cartas, los silencios entre líneas. Su conferencia, titulada "Construcción de la voz femenina", trazó el itinerario de Ana Emilia Abigaíl Mejía Soliere con la precisión de quien ha rastreado su huella en los márgenes de una historia escrita, durante mucho tiempo, por y para hombres.

Rosario situó a Mejía en su dimensión real: no solo como sufragista, sino como intelectual de pensamiento multidisciplinario. Filóloga, humanista, pedagoga, ensayista, crítica literaria, fotógrafa, historiadora. Una mujer que no eligió una sola trinchera porque entendió que la emancipación femenina requería ocupar todos los espacios del saber.

Fue Mejía quien escribió la primera Historia de la Literatura Dominicana. Fue ella quien fundó la Acción Feminista Dominicana (AFD) y el movimiento Nosotras, orientados a la educación cívica de las mujeres más pobres del país. Fue ella quien, a los 36 años, redactó el primer manifiesto feminista dominicano exigiendo el derecho al voto. Y fue ella quien no vivió para verlo reconocido.

El título de la exquisita conferencia no es casual. Hablar de la "construcción de la voz femenina" implica reconocer algo que el feminismo lleva décadas señalando: que las mujeres no nacieron silenciadas, sino que fueron silenciadas. Que la voz pública no es un don natural reservado a los hombres, sino un territorio disputado, conquistado palmo a palmo.

Abigaíl Mejía lo entendió con claridad meridiana desde Barcelona, donde se graduó de maestra normal a los 17 años —la primera dominicana en hacerlo—, y lo sostuvo hasta su muerte. Rosario lo recupera ahora, en 2026, para recordarnos que esa construcción no terminó en 1942 con el voto, ni en 2023 cuando los restos de Mejía fueron trasladados al Panteón de la Patria —convirtiéndola en la séptima mujer en recibir ese honor—. Esa construcción sigue en curso.

La actividad se realizó en la Escuela de Igualdad Magaly Pineda, un nombre que también es un manifiesto. Allí, la directora de Educación de Género del Ministerio, Fátima Lorenzo, destacó el rol de la Biblioteca Abigaíl Mejía como espacio vivo de consulta e investigación, orientado a preservar y difundir los aportes de las mujeres dominicanas.

La ministra Gloria Reyes lo dijo con claridad: no se trata solo de mirar al pasado, sino de reconocer a quienes abrieron camino para que hoy sea posible seguir avanzando.