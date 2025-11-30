La República en oferta: dos semanas de rebajas constitucionales

Creado: Actualizado:

La República Dominicana acaba de atravesar dos semanas que parecieron diseñadas por un guionista con inclinación por el absurdo político. Y sin embargo, no hubo ficción: todo ocurrió a plena luz, con cámaras, micrófonos y aplausos oficiales. Dos semanas suficientes para recordarnos que la institucionalidad, ese concepto que muchos repiten sin saber dónde empieza ni dónde termina, hoy parece estar en liquidación.

El desorden comenzó con la sentencia 122-25 del Tribunal Constitucional. Un fallo valiente, a la altura de las democracias consolidadas, y que debió haber propiciado una conversación pública con rigor jurídico, pero lamentablemente terminó reducida a espectáculo de redes sociales, donde algunos medios, siempre hambrientos de “engagement”, la distorsionaron sin pudor. Legisladores, maestros en evadir el fondo y capitanes de la tangente, aprovecharon para hacer de la confusión un arte.

Y cuando ya el panorama era triste, llegó el despropósito mayor: el director general de la Policía Nacional y el ministro de Defensa declararon públicamente que no acatarían la sentencia. “Respetuosamente”, eso sí, como si la cortesía anulara la Constitución. Dos funcionarios que no están llamados a debatir fallos, sino a obedecerlos sin rechistar y sin teatro. Lo dijeron frente a la ministra de Interior y Policía, Faride Rafúl, y ante el propio presidente Luis Abinader, quienes, en un ejercicio magistral de omisión, observaron la afrenta sin inmutarse. Jamás en la historia reciente vimos un desacato tan explícito, tan descarado y tan elegantemente barrido bajo la alfombra.

Pero el menú institucional no terminaba ahí. Como si anunciara el retorno de un espíritu del más allá, el presidente Abinader, también informó que el ministro de Guerra de los Estados Unidos vendría al país. En medio de tensiones entre Washington y gobiernos de la región, la visita cayó como un rayo. Quizás un rayo bienvenido para algunos, pero un rayo al fin.

Mientras asimilábamos la noticia, el ministro Ignacio Paliza apareció en cadena nacional casi dándose en el pecho, asegurando que el PRM es el partido más comprometido con la lucha contra el narcotráfico. Un acto de valentía retórica que muchos interpretaron como humor involuntario, dado el historial judicial que ha perseguido y persigue a varios de sus legisladores y funcionarios, tanto aquí como en otros países. Pero la rapidez del visitante estadounidense hizo caer todas las fichas: el discurso era apenas el preludio de algo mayor.

Y ese “algo mayor” llegó disfrazado de anuncio solemne: un acuerdo con Estados Unidos, pactado sin consulta pública, sin debate, sin pasar por el Congreso Nacional y con el Tribunal Constitucional convertido, una vez más, en decoración institucional. El Ejecutivo, en un acto de voluntarismo monárquico, se colocó por encima de los contrapesos democráticos. Los pocos detalles divulgados señalan que se contempla el uso de la base aérea de San Isidro y áreas restringidas del aeropuerto internacional José Francisco Peña Gómez. Entonces me surgió una pregunta inevitable: ¿Qué diría hoy el líder revolucionario que predicaba soberanía con mayúsculas? ¿Podría Abinader y el liderazgo del PRM repetir sus palabras en público?

Lo más alarmante, sin embargo, fue la reacción social: un bostezo colectivo. Una mezcla de cansancio, alienación y resignación va dejando pasar todo con la naturalidad de quien observa la lluvia caer. Y es más sorprendente aún el silencio de aquellos que, hace apenas unos meses, se rasgaban la ropa en nombre de la “defensa de la Patria”. Panfleteros profesionales, influencers con complejo de prócer, ultranacionalistas eternamente indignados: todos mudos. Al parecer, la soberanía importa solo cuando se trata de nuestros vecinos negros y pobres; si llegan del norte, se llama cooperación.

Aun así, me resisto a pensar que todo está perdido. Este país siempre ha tenido su reserva moral: esas dominicanas y dominicanos que logran ver más allá de Venezuela, más allá de los discursos prefabricados, más allá de los sustos importados. Gente que entiende que la institucionalidad no es un lujo republicano, sino el andamio básico que sostiene la democracia.

Confío en que aparecerán de nuevo. Que recordarán al oficialismo que este país no es un conuco privado, ni un feudo que pueda manejarse a punta de decretos, silencios cómplices y acuerdos entre bastidores. Que exigirán a los tres poderes del Estado, A TODOS, que cumplan con la responsabilidad histórica que juraron asumir.

Porque si algo han demostrado estas dos semanas es que la institucionalidad dominicana está siendo tratada como un artículo desechable. Y si no se alza la voz ahora, cuando aún queda estructura, mañana quizá solo habrá ruinas.

Y frente a ese panorama, solo queda preguntar al presidente Abinader, al alto mando militar y a cada congresista: ¿hasta dónde creen ustedes que les aguantará la democracia antes de romperse?