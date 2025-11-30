El Rey de La Gonâve

Creado: Actualizado:

El 21 noviembre del 2025, la prensa internacional daba cuenta del apresamiento de dos hombres en Texas, Estados Unidos, quienes fueron acusados de un complot para apoderarse de una isla haitiana.

Gavin Rivers Wisenburg, de 21 años, y Tanner Christopher Thomas, de 20, residentes en Dallas, fueron acusados de conspiración para “tomar el poder en la isla de La Gonâve, que tiene alrededor de 87,000 habitantes”.

La Gonave es una isla ubicada a unos 50 kilómetros al oeste de Puerto Príncipe, con 60 kilómetros de largo y 50 de ancho, para una porción de 743 kilómetros cuadrados.

Pues bien, esta información podría resultar tan extraña como fantástica, parecería extraída de una novela de ficción. Y esto me recuerda una vez cuando el fenecido escritor Bernard Diederich, autor de la célebre obra L’île de la peur, me dijo una vez que la historia de Haití supera la fantasía.

Faustin Wirkus

Resulta que hay una historia de La Gonave perdida en la bruma del tiempo que compite con la fantasía.

En el año 1926, el teniente del Cuerpo de Marina de los Estados Unidos, Faustin Wirkus, fue enviado a La Gonave como jefe del destacamento de la fuerza de ocupación norteamericana, que había tomado el control del país, bajo el mando del almirante William Banks Caperton, en 1915.

Cuando el teniente Wirkus llegó a La Gonâve, la isla era tan remota como desconocida para el mundo. El jefe de las tropas norteamericanas quedó fascinado por la cultura de aquel lugar enigmático y comenzó a convivir con la gente que allí habitaban.

El nombre de Faustin coincidía con el de Faustin Soulouque, que gobernó a Haití como presidente del 1 de marzo de 1847 hasta el 26 de agosto de 1849, fecha en que se proclamó emperador, bajo el nombre de Faustin I. Terminaría derrocado por el presidente Fabré Geffrard, en enero de 1859.

Esa coincidencia de nombre hizo suponer a Ti Memene, una extraña mambo, sacerdotisa vudú, muy respetada en la isla y considerada reina, que se trataba de una reencarnación del emperador Faustin I. Así fue como Ti Memene lo bautizó como rey de la isla, con el nombre Faustin II.

No se sabe si por superstición, por egolatría o por táctica militar, pero el teniente Wilkus no sólo aceptó el trono, sino que lo ejerció como una realidad de Estado.

El “reinado” del teniente Wirkus terminó en 1929, cuando fue retirado de la isla por el Cuerpo de Marina y enviado a Estados Unidos. La aventura del rey de La Gonave fue incluida en el libro “La Isla Mágica”, de William Seabrook.

Luego el mismo, Wirkus, junto a Toney Dudley, escribió un libro llamado “The White King of La Gonave”, publicado en 1931 por la editora “Garden City Publishing Company”, con un prefacio de William Seabrook.

Hay una edición en francés titulada LE ROI BLANC DE LA GONAVE, con el subtítulo LE CULTE DU VAUDOU EN HAÏTI, 1915-1929, publicada en 1932 por la editora Payot, del Boulevard Saint-Germain, de París, Francia.

Revisando la prensa norteamericana encontramos varias publicaciones sobre este personaje, una de ella del Washington Post, del sábado 19 de mayo de 1935, en la que se anunciaba un banquete en su honor en el Capitulo Universitario de la prestigiosa fraternidad periodística de “Pi Delta Epsilon”, que en 1975 se convertiría Sociedad de Periodistas Universitarios.

También aparece una reseña de él en el Chicago Dayly Tribune del viernes 22 de junio de 1932, en la que se anunciaba su llegada a Nueva York. La reseña lo describía así: “Su majestad es un joven rubio, de rostro cuadrado, de voz suave y modales apacibles”.

El teniente Wirkus murió el ocho de octubre de 1945, en Brooklyn, Nueva York.