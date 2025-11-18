Creado: Actualizado:

Y rodaron cabezas...- Quienes desde las trincheras de las redes sociales pedían a gritos, sedientos de sangre, que rodaran las cabezas de los responsables del apagón general del pasado 11 de noviembre, que provocó daños incalculables al aparato productivo nacional, deben estar hoy contentos con la destitución de Martín Morillo, administrador de la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED), institución del sistema responsable de la falla que provocó el apagón, y del Director Ejecutivo de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), Rafael Santos, a quien el evento sorprendió fuera de base ya que en ese dramático momento, cuando eran más necesarias, las plantas de emergencia no funcionaron porque supuestamente estaban recibiendo mantenimiento preventivo. Fatal coincidencia en la que, por supuesto, nadie creyó, y por la que perdió el cargo.

Y aunque todavía el país desconoce el contenido del informe oficial sobre lo ocurrido, hasta ahora parece haber consenso de que la causa fue un error humano, lo que no explica porqué entonces tanto misterio tratando de negarlo u ocultarlo si un error, como saben hasta los mas sabios, lo comete cualquiera. En el caso del destutanado administrador de la ETED, resulta evidente que no fue el humano que cometió el costoso error sino algún otro humano bajo su mando, y como titular le tocó la desgracia de ser el chivo expiatorio, la cabeza que rodó. Lo del Director Ejecutivo de la Opret, sin embargo, está mucho mas claro, pues no hay forma de justificar que esas plantas de emergencia no estuvieran disponibles cuando se les necesitó. Son cosas que se supone no deberían pasar en ninguna parte y aquí sin embargo pasan, y conociéndonos como nos conocemos no sería muy difícil para ustedes adivinar el porqué. Pero volver a repetir, después de lo que pasó, que somos un país muy especial dejó de tener gracia hace tiempo, probablemente el día que empezamos a utilizar esa frase para justificar muchos de nuestros peores defectos.