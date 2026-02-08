Cambio interior
Rompiendo con la vieja manera de vivir
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17
No podemos continuar escondiéndonos detrás de excusas para justificar actitudes incorrectas, reacciones dañinas o un mal carácter que nos perjudica a nosotros mismos y también a quienes nos rodean. Permanecer atados a la vieja naturaleza y negarnos a cambiar es actuar como si el sacrificio de Cristo en la cruz no tuviera poder sobre nosotros. No tiene sentido pretender agradar a Dios si no hemos permitido que él produzca una verdadera transformación en nuestro interior.
Cuidemos nuestra manera de vivir para que no se distorsione el reflejo de Cristo en nosotros, pues estamos llamados a ser un testimonio vivo tanto en lo que somos por dentro como en lo que mostramos por fuera ante de Dios y ante de los hombres.
Por eso, empeñémonos en que cada día sea una oportunidad para rendirnos más a Cristo y permitir que su espíritu forme en nosotros un nuevo corazón lleno de compasión, humildad y mansedumbre.
Opinión
