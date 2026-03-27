Semejanzas entre los deportistas Lou Gehrig y Arthur Ashe

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Recientemente uno de mis más asiduos lectores se me acercó para decirme que “el número de lectores de mi columna se ampliaría si en lugar de abordar únicamente temas “sobrios” como historia, política y economía, también escribiera sobre deporte”. Acogiendo positivamente esas sugerencias esta semana dedico mi escrito a comparar la semejanza entre dos emblemáticos deportistas, como fueron Lou Gehrig, destacado en béisbol, una de las figuras claves de los inolvidables New York Yankees. En esa época también fue parte NYY, el inolvidable Babe Ruth, quien estableció un récord de 60 jonrones en una temporada manteniéndose imbatible más de medio siglo. Lou Gherig también fue una figura destacada con los NYY. Gherig inició su carrera deportiva logrando en 1921 una beca de Columbia University para estudiar Arquitectura y jugar fútbol americano, pero en 1925 los Yankees lo contrataron para jugar Béisbol con ellos. En 1926 comenzó a destacarse con promedio de bateo de 313, la primera vez de 12 años consecutivos en lograrlo. Además bateó 347 dobles, 20 triples, seis cuadrangulares y 112 carreras impulsadas. Así en 1927 junto Ruth integró la mutual más temible de bateadores consecutivos de la historia. Debe destacarse que Gherig impuso una marca difícil de superar jugando continuamente en 2130 partidos, recibiendo el calificativo de “el caballo de hierro”. A pesar de todos esos logros el 22 de febrero de 1939 detuvo su racha de juegos consecutivos solicitando no ser incluido en la lista de jugadores de ese día. Al día siguiente, Febrero 23, 1939 en el Yankee Stadium, mediante una ceremonia inolvidable, Gherig pediría su retiro formal del béisbol. En esa inolvidable ocasión sus compañeros de equipo le entregaron una placa simbólica que no pudo sostener en sus manos por sí mismo. Además preparó notas escritas para leerla en esa ocasión. Empero dejó de lado sus notas para improvisar un discurso. Muchas de las 30,000 personas reunidas allí pensaron que él diría palabras de amargura sorprendiendo a todos cuando dijo: “Amigos, en las últimas semanas habrán oído del mal momento que estoy pasando. Digo adiós de este deporte y de mi equipo, señalando que este es el día más feliz de mi vida”. Con esa expresión brotaron lágrimas de los ojos de muchos de los participantes en el acto, que fue solemne participando y hablando Fiorello Guardia, cuyo nombre identifica a un aeropuerto de Nueva York. Gherig había sido diagnosticado Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad neuromuscular incurable, ahora comúnmente llamada enfermedad de Lou Gehrig.

Así como Gherig se destacó en beisbol, Arthur Ashe fue una gran figura a nivel mundial en Tenis. Fue el único jugador afroamericano en haber ganado los campeonatos de Wimbledon, el abierto de Estados Unidos y el abierto de Australia individuales. Asimismo, primer jugador afroamericano seleccionado para integrar el equipo Copa Davis Estados Unidos en el que jugó durante 10 años, logrando tres campeonatos.

Además devino como capitán del equipo de Copa Davis en el período 80-84 triunfando en 81-82. Desde niño se convirtió en muy buen jugador de tenis, logrando el título del estado en tenis, ayudando a su equipo a ganar el título de la ciudad. Empezó a llamar la atención de sus seguidores al recibir una beca de tenis en la UCLA. Fue pupilo de Walter Johnson, exentrenador de Althea Gibson. También fue el campeón individual del campeonato de la NCAA americana y ayudó a UCLA a ganar el título del equipo de ese mismo año. Después del exitoso paso por las universidades se hizo profesional en 1969. Siendo considerado el mejor tenista estadounidense, luego de haber logrado imponerse en el abierto USA de 1968 y haber llevado a USA a consagrarse campeón de la Copa Davis de ese mismo año. Ashe fue una de las claves para formar la asociación de tenista profesionales de 1989. Le fue denegada una visa de parte del gobierno sudafricano que le impidió jugar en el torneo de ese país. Usó este hecho para llamar la atención sobre las políticas de la apartheid, abogando por la expulsión de Sudáfrica del circuito profesional. En 1970 ganó el abierto de Australia. Un año después alcanzaría a la final del mismo torneo, pero sucumbiría ante Ken Roswell.

Gehrig y Ashe fueron semejantes porque ambos se retiraron del deporte tempranamente al ser atacados por severas enfermedades que los debilitaron físicamente impidiéndoles continuar unos años más con sus exitosos logros deportivos.