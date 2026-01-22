Senasa 2-0

Creado: Actualizado:

Ha vuelto Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, a poner nerviosa a mucha gente que metió la mano en el fraude a Senasa pero sus nombres o el de sus clínicas y negocios todavía no han salido a relucir, un nerviosismo que se justifica ya que cuando lo hagan, tratándose de un escándalo de corrupción que por su dimensión y naturaleza ha provocado gran indignación social, irán a parar derechito a la hoguera pública. Abordado por los periodistas a su salida de la audiencia en la que se conocería el recurso de apelación interpuesto por Santiago Hazim, exdirector de Senasa, y otros seis imputados contra la decisión que los envió a prisión preventiva por 18 meses, Camacho reiteró que todo el que ha sustraído dinero del Estado a través de la ARS estatal será sometido a la justicia, para lo cual se trabaja en su versión 2.0 a fin de presentarla “en el menor tiempo posible”.

En esa segunda versión aparecerían inculpados médicos, clínicas y cadenas farmacéuticas que también habrían participado del entramado que logró estafar al Estado dominicano con mas de 15 mil millones de pesos. Si es verdad que toda esa gente logró ponerse de acuerdo para lucrarse y llenarse los bolsillos negándole servicios de salud esenciales a nuestra población más pobre y vulnerable quiere decir entonces que estamos muy mal, probablemente peor de lo que algunos, desde su pesimismo visceral, pudieron haberse imaginado. ¿Cómo justificarán esos médicos, esos dueños de clínicas y farmacias su participación en ese fraude? ¿Cómo se lo explicarán a sus madres, sus esposas, sus hijos, sus amigos y vecinos, que saben que no fue por una verdadera necesidad? A que lo hagan los políticos, sus habituales socios y cómplices ya nos acostumbramos, pero que tanta gente se haya sumado a ese fraude consciente de que estaban haciendo lo mal hecho, y sobre todo a quién se lo hacían, no dice nada bueno de nosotros ni como personas ni como sociedad. Y a eso, no podemos darnos el lujo de acostumbrarnos jamás.