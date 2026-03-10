La simplicidad fiscal: un impulso para la economía dominicana

Publicado por Jorge Amado Méndez Creado: Actualizado:

En su obra “La Riqueza de las Naciones” Adam Smith enfatizó que los impuestos deben ser fáciles de entender y administrar, minimizando la carga administrativa tanto para el estado como para el contribuyente.

Los puntos clave de Smith sobre la simplicidad tributaria incluyen: el Principio de Certeza (Claridad): El impuesto que cada individuo está obligado a pagar debe ser cierto y no arbitrario. La forma de pago, la época y la cantidad deben ser claras para el contribuyente. El Principio de Comodidad: Los impuestos deben recaudarse en el tiempo y de la manera más conveniente para el contribuyente. El Principio de Economía (eficiencia): La estructura fiscal debe diseñarse para minimizar los costos de administración y recaudación, asegurando que la mayor parte de lo cobrado llegue al tesoro público, en lugar de perderse en trámites excesivos. Y para completar Evitar Complejidad: Smith criticaba las lagunas y exenciones fiscales, argumentando que la complejidad y la opacidad generan corrupción y desincentivan la actividad económica. Los impuestos complejos fomentan la evasión, la informalidad.

La facilidad para pagar impuestos es un factor clave para el crecimiento económico de un país. En la República Dominicana, simplificar el proceso de pago de impuestos puede tener un impacto positivo en la economía. No se necesita ser diplomado en temas económicos y financieros para concluir que si los impuestos son más fáciles de pagar, conllevaría a:

-Mayor cumplimiento fiscal: Cuando el proceso es simple, las empresas y personas cumplen más con sus obligaciones.

-Más inversión y consumo: Con menos trámites, más recursos para invertir y consumir.

-Crecimiento económico: Más actividad económica genera más oportunidades.

Recientemente, el ministro de Hacienda y Economía, anunció que enviará un proyecto de ley al Congreso Nacional para eliminar impuestos anacrónicos y corregir castigos exagerados, con el objetivo de hacer más fácil la vida de los contribuyentes que quieran cumplir voluntariamente con sus obligaciones tributarias. "La República Dominicana tiene la oportunidad de sostener su potencial crecimiento económico mediante el aumento de la inversión pública y la corrección de trabas burocráticas a la inversión privada", destacó el ministro.

La simplificación fiscal es una herramienta poderosa e ideal para impulsar la economía dominicana, especialmente ahora que el panorama internacional se tiende a complicar con los conflictos bélicos de medio oriente.

Siendo emprendedor, al cabo de un ejercicio de casi tres décadas, siempre inmerso en el área de inversión y temas tributarios, estoy convencido que, si anhelamos un 2026 de mejoría, debemos apostar a la modernización de todo el aparato fiscal, pues la misión del estado debe ser propiciar negocios y crecimiento, jamás amordazarlo.