Sobre la buena cosecha durante el ciclo expansivo 2021-2024

Creado: Actualizado:

Ninguna economía regional vio subir tanto su PIB como República Dominicana, gracias al potente y sostenido crecimiento durante el ciclo expansivo 2021-2024. El PIB en dólares estadounidense era 0.40 veces más grande en 2024 que en 2019 y 0.34 veces el PIB per cápita, pasando de US$9.028,8 en 2021 a US$11.541,5 en 2024. La población dominicana multiplicó por 0.06 veces, creció lento y constante, a una tasa media anual de 0.8% entre 2019 (10.358 millones) y 2024 (10.796 millones) y desde 2021 (10.536 millones) hasta 2024. El empleo aumentó en 433,640 ocupados, de 4,716,189 en 2019 a 5,149,829 en el tercer trimestre de 2024, cayendo el desempleo 2.4 puntos porcentuales, de 7,3% a 4,9%, en cantidad de 293.058 a 255.172 personas, a pesar de aumentar la oferta de trabajo en 296,855 personas. ¿Cómo se repartió la riqueza que produjo la economía dominicana entre 2021 y 2024? Para la respuesta, me apoyo en estadísticas del mercado laboral del Banco Central, como promedio anual el ingreso nominal por hora de trabajo aumento 11.0% y 4.3% real, descontando la variación de 6.7% del Deflactor Implícito del PIB. El costo laboral por unidad producida aumento 2.3% (11.0% - 8.7%), cálculo en el que interviene la productividad por ocupado que aumento 8.7%.

El Deflactor del PIB es una media ponderada de variaciones del costo laboral por unidad producida y excedente bruto de explotación por unidad producida, cuando el primero aumenta menos que el Deflactor, el excedente, por definición, lo hace por encima. El costo laboral por unidad producida mucho menos, se contrajo -4.4% (2.3% - 6.7%), aumentando márgenes empresariales a costa del costo laboral y perdiendo peso en el PIB el salario. Para cambiar la tendencia y para que el salario ganara peso en el producto, el Gobierno de Luis Abinader aumentó el salario nominal base, acumulado 44.3%, entre agosto 2020 y 2024. Terminamos esta nota pidiendo a la justicia independiente que tenemos, que actúe rápidamente, someta a mentirosos profesionales que ponen a circular rumores falsos sobre el sistema financiero, también a políticos desplazados del poder detrás de ellos. Contamos con un sector financiero más robusto y modelo de crecimiento más sólido que cuando esos políticos opositores estaban en el poder, no soportan que grandes instituciones (FMI, Banco Mundial y Cepal) nos pongan de ejemplo cuando de estabilidad económica-financiera regional se habla, que agencias de calificación hayan mejorado el rating de la deuda a pesar de aumentar el pasivo y que todo lo anterior, en buena medida, haya sido resultado de prudentes medidas monetarias del Banco Central tras el shock inflacionario posterior a la pandemia. La inflación interanual, que a final de noviembre cerró en 4.81%, ha estado dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 % desde 2023, razón por la que el Banco Central mantuvo sin cambio el precio del dinero en 5.25 % anual, también los tipos de interés con los que se maneja con los bancos, 5.75% anual la tasa (Repos a 1 día) para préstamos de cantidades limitadas de dinero a cambio de colaterales de calidad y 4.50% anual los depósitos de excedentes (Overnight).Para los bancos lo realmente importante no es el nivel (4.50% anual) de la tasa por depósito de excedentes (Overnight), sino el margen (spread) entre el costo de la liquidez (5.75% anual) que obtienen y el interés (4.50%) por depósito de excedentes (Overnight).Es decir, el costo de oportunidad de mantener exceso de liquidez, que es la diferencia entre prestarlo al tipo del mercado interbancario diario overnight y la tasa de (4.50%) por depósito de excedentes (overnight).