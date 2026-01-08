Sobre el sistema de gobierno

Creado: Actualizado:

Existen solo tres formas de gobierno: desorden, dictadura, o democracia, y tenemos que escoger una de las tres.

La historia universal se resume en momentos de desorden, momentos de dictadura, o momentos de democracia, ¡y nada más!. Esto se aplica a la Junta de vecinos, a las organizaciones civiles, y a cualquier sociedad, sin excepción.

El desorden como sistema de gobierno se caracteriza por tres situaciones sociales.

1) No hay quien imponga las reglas, por lo que no se respeta el semáforo, ni se pagan los impuestos, ni se respeta el derecho ajeno, y esto distorsiona toda la sociedad.

2) No se respetan los turnos, sino que impera el oportunismo, y el ‘quítate tu pa’ ponerme yo’.

3) Nadie cede el paso voluntariamente, sino que se arrebatan las cosas, y algunos vivos se salen con las suyas.

El resultado del desorden es un Estado fallido, y esto significa caos, violencia, y accidentes, y todos salimos perjudicados.

La dictadura como sistema de gobierno se caracteriza igualmente por tres situaciones anormales.

1) Dictadura es cuando una sola persona [un solo partido, o una clase social] impone sus reglas sobre toda la sociedad.

2) En la dictadura no hay relevo en los puestos, sino que el que manda sigue mandando hasta que se muera o lo maten.

3) Para mantenerse en el poder las dictaduras necesariamente ejercen crueldad contra todo el que se opone.

La historia no conoce dictaduras buenas, pues el poder absoluto corrompe absolutamente: se comienza bien, pero se termina mal.

La democracia es el sistema ideal, y requiere tres elementos para ponerse en práctica.

1) En primer lugar, imperio de la ley, de modo que gobernantes y gobernados se someten a las reglas establecidas.

2) En segundo lugar, relevo en los puestos, pues la naturaleza humana caída es débil, y termina acostumbrándose al poder.

3) Tercer lugar, cortesía y voluntariamente ceder el paso, igual que queremos que se haga con nosotros.

En resumen, la democracia depende de seguir estas tres pautas: imperio de la ley, relevo en los puestos, y cortesía, y actuamos democráticamente en la medida en que las ponemos en práctica. Este es el resumen de lo que ha pasado en la historia, de lo que podemos ver en nuestros días, y del futuro que queramos tener.