No son “solo” enfermedades raras: es un sistema que se nos volvió raro a todos

Hay dolores que no se ven en las estadísticas. Se sienten en la sala de espera. En el pasillo donde una familia improvisa una almohada con una chaqueta. En la cara de quien pregunta con respeto “¿qué le están poniendo a mi familiar?” y recibe una mirada que lo hace sentir culpable por ejercer un derecho básico: entender, acompañar, cuidar.

En República Dominicana se habla cada vez más de enfermedades raras, hasta se le ha reconocido un día en el calendario y el ultimo día de febrero fue el elegido, lo digo porque este 28/02/2026, estuve en Galería 360, en el evento de ADOPA. Y sí, quienes las padecen suelen vivir una batalla más cuesta arriba: diagnósticos tardíos, especialistas escasos, tratamientos costosos, trámites que cansan, y una cadena de “vuelva mañana” que en realidad significa “vuelva cuando tenga fuerzas”. Pero me niego a pensar que el problema se reduce a un grupo de diagnósticos poco frecuentes.

Porque si el sistema se tambalea con lo raro, es porque ya venía frágil con lo común.

Lo raro no es la enfermedad: lo raro es el camino

Lo que debería ser un trayecto claro —entrar, ser evaluado, ser referido, recibir tratamiento, dar seguimiento— termina siendo una ruta de obstáculos. Y ahí aparece la pregunta que muchos se hacen en silencio:

¿Son las enfermedades raras las que no tienen soporte… o es que el sistema de salud no está funcionando como debería?

Mi respuesta es directa: son ambas, pero el problema de fondo es el sistema. Las enfermedades raras actúan como un espejo sin filtro: muestran la falta de organización, la debilidad del primer nivel de atención, el peso del bolsillo en la salud, y la desigualdad invisible que se cuela cuando el acceso depende más de “conocer a alguien” que de un protocolo.

Cuando la puerta de entrada no existe, todo se vuelve emergencia

Un sistema de salud ordenado tiene una lógica sencilla: el primer nivel (centros de atención primaria, medicina familiar, seguimiento) resuelve lo que puede y deriva lo que no, con reglas claras. Eso evita que los hospitales se conviertan en el primer destino de todo.

Cuando esa puerta de entrada es débil, pasa lo que ya conocemos:

Emergencias saturadas por casos que no deberían estar allí

Especialistas convertidos en “primera consulta”

Hospitales siendo el “centro de salud” de barrios enteros y como resultado, más gasto, más espera y más frustración.

Entonces, sí: las enfermedades raras sufren más, pero también sufre la embarazada, el diabético, el paciente oncológico, el niño con asma, el adulto mayor con hipertensión, la madre que acompaña, el hijo que cuida, el cuidador que se queda sin aire.

Trato digno: no es un lujo, es tratamiento

Hay algo que hemos normalizado como si fuera inevitable: el maltrato, la indiferencia, el “yo no sé”, el “no pregunte tanto”, el “eso no es conmigo”.

Y no. El trato humano no es decoración. Es parte del tratamiento. La manera en que se habla a un paciente puede disminuir el miedo… o multiplicarlo. Puede construir confianza… o romperla. Puede ayudar a cumplir un tratamiento… o llevar a abandonarlo.

Y aquí lo digo con claridad: un sistema que deshumaniza enferma. Enferma al paciente y enferma al personal, porque también el personal trabaja bajo presión, con sobrecarga, con carencias, y con una cultura donde la empatía se castiga como “debilidad”. Eso no es justo para nadie.

¿Cómo se arregla? Con decisiones simples que cambian la vida

A veces creemos que arreglar el sistema requiere una “reforma monumental” y entonces nos quedamos paralizados. Pero hay pasos concretos, medibles y humanos que pueden iniciar hoy. Te propongo cinco.

1) Activar la Atención Primaria como regla, no como discurso

No se trata de inaugurar más letreros. Se trata de que cada persona tenga un punto claro: dónde va primero, quién la evalúa, quién la sigue, quién la refiere. Con referencia y contrarreferencia reales. Con responsables visibles. Con horarios funcionales.

2) Crear “navegadores” de pacientes para alto costo y sospecha de raras

A veces el problema no es solo médico: es administrativo. Un “gestor de caso” o “navegador” ayuda a que el paciente no se pierda entre papeles, citas, laboratorios, farmacia y autorizaciones. Eso reduce el abandono, baja la desesperación y acelera el diagnóstico.

3) Ordenar el tema de copagos y “diferencias” con transparencia

El ciudadano necesita claridad: qué cubre, cuánto paga, qué es legal cobrar, qué no. Y si hay diferencias, debe existir trazabilidad y mecanismos de reclamo efectivos. Un sistema que confunde costos termina siendo un sistema que excluye.

4) Centros referenciales y ruta nacional para enfermedades raras (sin improvisación)

No se puede atender lo raro con suerte. Se requiere ruta: sospecha → confirmación → centro referencial → tratamiento → seguimiento. Con un registro nacional, protocolos y una red definida. Si el país ya discute propuestas en esta línea, lo urgente es que no se queden en papel: que bajen a la vida real.

5) Cultura del trato digno con medición (sí, medición)

La empatía también se gestiona. ¿Cómo?

micro-capacitaciones obligatorias (cortas, prácticas, recurrentes),

canales de quejas con respuesta en tiempos definidos,

indicadores mensuales por centro (tiempos de espera, satisfacción, reclamos resueltos),

y liderazgo que modele respeto: desde el director hasta el último turno.

Un país se mide por cómo trata a quien sufre

A mí me conmueve y me indigna que hayamos hecho normal lo inaceptable: que una familia tenga que “rogar” por información; que una pregunta sea tratada como insolencia; que el dolor tenga que pedir permiso para ser validado.

No es romanticismo. Es salud pública. Un sistema humano reduce conflictos, reduce violencia, reduce abandono de tratamiento y mejora resultados. Y lo digo desde un lugar muy dominicano (y también muy humano): aquí nos cuidamos en comunidad. No dejemos que el sistema nos convierta en enemigos dentro de un hospital.

Llamado final: de la queja a la ruta

No minimicemos las enfermedades raras; al contrario: usemos su urgencia como palanca para arreglar el sistema completo. Porque cuando fortalecemos el primer nivel, cuando ordenamos la red, cuando protegemos el bolsillo, cuando garantizamos trato digno, y cuando construimos rutas claras para alto costo… ganamos todos.

Y eso, al final, es lo que una sociedad decente hace: no abandona a quien tiene menos voz, menos tiempo y más dolor.