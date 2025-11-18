Creado: Actualizado:

Ponerle «la tapa al pomo» es un refrán cubano para cerrar categóricamente, discusiones y debates. Se utilizan argumentos contundentes que impiden al adversario rebatir o responder, en modo alguno.

Hace mucho que a los viajes de cooperación internacional sin propósito se le puso «la tapa al pomo». Los auspiciados de 1990 al 2010 eran un desorden colosal. Asunto resuelto en ese momento por Socorro Gross, efectiva representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Nunca tuve frente a mi ese reporte impreso, pero me explicaron que más del 70% de los dominicanos invitados abandonaba los eventos el primer día. De este total, muchos sólo se dejaban ver en las sesiones protocolares de apertura. Más del 60% no podía explicar de qué trataban las actividades. Alrededor de 90% no ponía en práctica lo que supuestamente aprendían.

Me enfoqué, por las implicaciones éticas y porque años antes, PUCMM y Fundación Kellogg, me designaron director del proyecto de unidad entre Estado, Comunidad y Universidad (UNI). Antes de iniciar, la Kellogg impuso visitar proyectos parecidos en Medellín, Cali, León y Ciudad Panamá. Ellos financiaban, pero había que efectuar un seminario viajero para entender el proyecto en contextos similares. Metodologías, evaluaciones, enseñanzas-aprendidas e informe técnico final.

En el Plan Estratégico Santiago (PES), más adelante, me dediqué de poner en práctica lo aprendido en relaciones internacionales. Incluso, creamos mesas locales de cooperación externa. Al salir, por voluntad propia, de esta prestigiosa entidad, nunca pude imaginar que la ineficacia, el paseo urbano y hacer fotografías bonitas, fuera “fantasma que cabalgaría de nuevo” en Santiago. Casi todos los seminarios internacionales que se realizaron en nuestra gestión, tuvieron impacto. Desde Rosario, Argentina hasta San Sebastián, España. También de New Orleans hasta Dubuque, Iowa, USA. Todos lograron financiamiento especial y movilizaron a favor de Santiago, US$3.5 millones.

El rescate del río Gurabo no hubiera sido tan exitoso sin tomar de modelo la gestión del primer tramo del río Mississippi en Dubuque. Sin valorar la importancia de las cuencas en Guayaquil, Ecuador o la gestión de ríos en Aburrá, Antioquia, experiencias claves para crear el consejo «Santiago Solidario».

Nunca hubiéramos avanzado tanto en movilidad, sin conocer el consejo de seguridad vial de Costa Rica y el transporte público y los trenes de Barcelona.

Ponerle la «tapa al pomo» es evitar que la botella derrame caos y libertinaje de viajes internacionales de diversión. Retomar creativamente, las visitas externas implica ética, propósito y proyectos de impacto.