Las tenazas de Senasa

Las tenazas son instrumentos de metal compuestos de dos brazos unidos por un eje que permite abrirlos y volverlos a cerrar usado para sujetar fuertemente cosas, arrancarlas o cortarlas.

En el Seguro Nacional de Salud (Senasa) se denunció un gran fraude que combinaba funcionarios, suplidores, farmacéuticos e instituciones privadas vinculadas con el comercio y suministro de medicamentos y servicios a la población asegurada y es posible que nuevamente el Ministerio Público termine minimizando los delitos y acomodando en sus hogares a grandes personajes delincuentes y estafadores del Estado.

No hay recursos técnicos ni económicos que puedan revivir a un paciente con diagnóstico forense de muerte; nadie podría lograr que el episodio bíblico de Lázaro pueda repetirse, por eso el tesoro más grandioso del universo es la vida y su conservación se mantiene con la salud y por eso robarle a una institución como Senasa es un delito imperdonable y la justicia dominicana tiene un gran compromiso de agarrar con fuertes tenazas y exprimir judicialmente a los delincuentes involucrados en este horrible episodio contra toda la ciudadanía.