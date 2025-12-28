Tips para cuidar la salud oral en el feriado de fin de año

Creado: Actualizado:

por Dra. Nairovis Vásquez

El fin de año se acerca con toda su alegría: celebraciones familiares, encuentros con amigos, cenas especiales, viajes, brindis y días libres que permiten desconectarnos un poco de la rutina, agradecer por lo vivido y organizar nuestras metas para el 2026. Es una temporada esperada, necesaria y llena de emociones, pero también puede convertirse en un momento donde descuidamos la salud, especialmente la salud oral. Los cambios en los horarios, el aumento del consumo de dulces, bebidas alcohólicas, carbonatadas y alimentos pegajosos, sumados al cambio de la rutina diaria, son una combinación peligrosa que puede dejar como sorpresa de Año Nuevo: caries, enfermedad periodontal o una urgencia dental que pudo evitarse. Antes de levantar la copa y brindar, por el año nuevo recuerda que tu sonrisa también necesita protección.

Durante el feriado se suele caer en la tentación de “mañana lo hago”, pero la placa bacteriana o bio film no descansa. El cepillado de la noche es vital, los ácidos actúan durante horas debilitando el esmalte dental. La higiene nocturna es indispensable, estés o no en casa, tengas o no tus cosas a mano. Si sales a actividades fuera del hogar, lleva un pequeño kit con cepillo, pasta e hilo dental. Los niños también necesitan refuerzo: después de cierto nivel de cansancio, van directo a la cama y sin vigilancia pueden dormir con restos de dulces acumulados. Su higiene nocturna debe ser supervisada; si tienen menos de ocho años, aún no tienen destreza plena para limpiar cada diente.

Parte de la magia festiva está en la comida y bebidas: chocolates, turrones, galletas, dulces criollos, frutas confitadas, pasas y postres de temporada. No se trata de prohibiciones, sino de conciencia. El problema no es el dulce en sí mismo, sino la frecuencia. Si pasas horas “picando”, postres, bebidas.. cada exposición prolongada mantiene la boca en un estado continuo de acidez. Es preferible agrupar los dulces en un solo momento del día y acompañarlos con agua, evitando aquellos alimentos demasiado pegajosos que permanecen entre los dientes. Recuerda que dormir después de consumir azúcar es una de las principales causas de caries temprana, especialmente en niños.

Es importante tratar de terminar todos los tratamientos dentales iniciados y que puedan ser concluidos para prevenir complicaciones, dolor, procesos infecciosos. Recordar que la salud oral es parte esencial de la general. Aquí algunas medidas sencillas pero muy útiles y eficientes en materia de prevención, además de llevar un kit de higiene oral, quienes utilizan prótesis removibles o alineadores, colocarlos siempre en su estuche, no envolverlos en servilletas, porque terminan en la basura. Si viajas, lleva analgésicos indicados por tu médico u odontólogo y, si usas brackets, carga cera ortodóntica para cualquier molestia.

La hidratación es un aliado poderoso. Beber suficiente agua ayuda a arrastrar restos alimenticios, neutralizar ácidos y favorecer la producción de saliva. Puede sonar simple, pero en medio de las celebraciones solemos olvidar lo esencial. Lo mismo sucede con la protección de los niños: diciembre es uno de los meses en que más casos de accidentes y fracturas dentarias ocurren, la supervisión suele bajar y la adrenalina subir. Establecer reglas sencillas ayuda mucho a la prevención.

Disfrutar no es incompatible con cuidado. Es posible brindar, comer, reír y bailar sin someter a tus dientes a riesgos innecesarios. Lo importante es mantener hábitos mínimos, usar herramientas básicas de higiene y tener conciencia sobre lo que sucede en la boca cuando nos relajamos demasiado. Al regresar a la rutina, no olvides algo fundamental: la odontología preventiva es la mejor inversión. Una limpieza profesional, una revisión de encías, una aplicación de flúor o una evaluación radiográfica al inicio de año pueden evitar tratamientos más complejos .

Muchas personas posponen la odontología por miedo, por falta de tiempo o por creer que “si no duele, no pasa nada”, pero la realidad es que los problemas dentales suelen avanzar en silencio.

Así como se hacen resoluciones de año nuevo para la salud, familia, metas financieras o bienestar emocional; agreguemos una más: prevenir a tiempo, por ti y por los tuyos.

Feliz y próspero 2026.