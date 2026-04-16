La tradición de no ser aseados

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La principal característica de nuestra pésima educación hogareña es el placer de botar toda clase de desperdicios en la vía pública y en los hogares donde nos place llenar de desperdicios cada rincón del hogar o el patio o la calle convertido en depósito de desperdicios que no les importa al residente de la zona vivir en esos focos de contaminación.

No importa el nivel social en la urbanidad de los barrios de alto nivel de las ciudades o en los improvisados tugurios de las zonas aledañas a las zonas supuestamente asistidas por las atenciones de las autoridades municipales para la limpieza urbana. Vivimos sumergidos en una acumulación de desperdicios fruto de la ignorancia congénita del ciudadano que no se acostumbra a depositar sus desperdicios en las áreas públicas e inundan calles, parques y solares con los excesos de desperdicios que se producen diariamente en todos los sitios públicos de acceso libre. Carecemos de la cultura del buen tratamiento con la basura. Y lo menos que se hace es arrojarla a la vía pública, o a los patios o a las áreas verdes y solares para que sean las brigadas de limpieza municipales que se encarguen de limpiar ese basural .

De repente se podría decir que los dominicanos somos puercos por naturaleza y en la formación hogareña nunca figuró como obligación aprender a disponer de los desperdicios de manera que el aseo urbano fuera una distinción de la sociedad. Y es en donde las calles, parques y plazas públicas se lucen por su limpieza. Eso hablaría muy bien de un pueblo aseado como ocurre localmente con una municipalidad sureña que mermada en sus dimensiones territoriales conserva el don de una limpieza que destaca con las municipalidades vecinas. Baní, por tradición y de una herencia congénita tratan de ser limpios en sus entornos urbanísticos y buscan la forma de disponer de sus desperdicios ya sea con la ayuda de las autoridades comunales o pretendiendo disponer por sus medios de los desechos sólidos que son normales en el modus vivendi de los cientos de hogares, empresas y fábricas que en su trajinar diario deben de tener ya identificado y bien dispuesto el destino final de la basura. Es una labor de generaciones lograr que los munícipes de los pueblos dominicanos se acostumbren a ser aseados en su quehacer externo y no solo de llevar a cabo una profilaxis de higiene exterior ubicada en un espacio en donde el resto urbanístico queda a la buena de Dios o esperando las lluvias para que arrastre todos los desperdicios. Tal era la costumbre de antaño. Era depositar la basura de los pueblos a la orilla de los ríos para esperar que, las lluvias frecuentes de la ocasión de una zona determinada del país se encargará de arrastrar esos desperdicios al mar o a un curso de agua de mayor caudal. Lograr cambiar esa conducta, del descuido con la basura en la mentalidad del dominicano no es una tarea viable a corto plazo, y es que el arrastre de la incultura proviene de siglos. El sistema educativo público es muy frágil y deficiente. No alcanza a la población en su totalidad. De todas maneras el desafío para las próximas generaciones es tal que dificulta para emprender las correcciones. Y aún cuando requerirá de sacrificios de los grupos de los notables del país no deben acomodarse en sus espacios del bienestar y deben acudir en ayuda de una sociedad huérfana de mentes ajustadas a servir con buenos deseos de aportar a sus comunidades en cuanto a la limpieza de su entorno.