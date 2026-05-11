Tres de cada diez pesos del Estado deberían ir a MIPYMES. ¿Van?

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El Estado dominicano es el mayor comprador del país. Cada año mueve miles de millones de pesos en contratos de bienes, servicios y obras. Lo que muy pocos saben es que la Ley 47-25, vigente desde el 28 de enero de 2026, le dice a cada institución pública exactamente a quién debe destinar una parte significativa de ese dinero: a las micro, pequeñas y medianas empresas dominicanas.

No es una recomendación. No es una meta aspiracional. Es una obligación legal con porcentaje fijo.

El artículo 172 de la Ley 47-25 establece que las instituciones contratantes deben reservar como mínimo el treinta por ciento de sus partidas presupuestarias de contratación para procedimientos dirigidos exclusivamente a MIPYMES. De ese treinta por ciento, veinte puntos corresponden a MIPYMES en general y diez puntos específicamente a MIPYMES dirigidas por mujeres.

Dicho de otra manera: si una institución tiene asignados cien pesos para contratar, la ley le dice que treinta de esos pesos deben ir a pequeños y medianos empresarios dominicanos, y que diez de esos treinta deben llegar a manos de mujeres que tienen su propio negocio.

La lógica detrás de esta disposición es poderosa. Las MIPYMES representan la columna vertebral del tejido empresarial dominicano. Son las que generan más empleo local, las que tienen mayor presencia en los territorios, las que más dificultad enfrentan para acceder al mercado público frente a empresas grandes con equipos legales, capacidad financiera y relaciones institucionales establecidas. Reservarles una cuota no es darles un privilegio: es nivelar una cancha que históricamente ha estado inclinada en su contra.

Y la cuota para empresas dirigidas por mujeres añade otra dimensión igualmente importante. Las mujeres empresarias dominicanas enfrentan barreras adicionales de acceso al crédito, a redes de contacto y a información sobre oportunidades de negocio. Que la ley les reserve un espacio específico en el mercado público es una política de equidad con nombre y apellido, y con un porcentaje que nadie puede ignorar ni negociar.

Ahora bien, hay un elemento que casi nunca se discute cuando se menciona ese “famoso 30%”: la lógica financiera que debería hacerlo posible. En la práctica de las contrataciones públicas, ese porcentaje no solo implica adjudicar contratos, sino crear condiciones reales para que las MIPYMES puedan ejecutarlos. Y ahí entra una figura clave: el anticipo o avance.

Ese 30% debería funcionar, en muchos casos, como un mecanismo de entrada. Es decir, el Estado emite una orden de compra, desembolsa un porcentaje inicial — 30%— y luego el proveedor ejecuta. Esa es la única forma en que una pequeña empresa, sin músculo financiero, puede cumplir con tiempos, calidad y volumen.

Lo que está ocurriendo, sin embargo, es exactamente lo contrario. A muchas MIPYMES se les adjudican contratos —cumpliendo en apariencia con la cuota legal— pero se les exige entregar bienes o servicios en plazos de cinco o diez días laborables sin haber recibido previamente ningún anticipo. Se les pide financiar al Estado.

Y ahí es donde el 30% deja de ser una política pública efectiva y se convierte en una falacia operativa. Porque no basta con reservar contratos en papel si, en la práctica, solo pueden ejecutarlos quienes tienen capital para adelantar compras, producción o logística.

El resultado es predecible, las MIPYMES aparecen en las estadísticas, pero no necesariamente en la ejecución real de los contratos. O peor aún, se ven obligadas a endeudarse, incumplir o retirarse del proceso.

El problema, como ocurre con tantas disposiciones de la Ley 47-25, es la brecha entre lo que dice el texto y lo que ocurre en la práctica. La pregunta no es si la ley es buena. La pregunta es si el 30% está llegando de verdad a las MIPYMES, o si se está quedando en el papel mientras las condiciones reales del sistema las dejan fuera.