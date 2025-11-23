Creado: Actualizado:

La tensión entre la disciplina militar y los derechos fundamentales ha sido una constante en la historia jurídica y social. En la República Dominicana, el Tribunal Constitucional ha marcado un precedente trascendental al declarar inconstitucional la criminalización de la orientación sexual en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esta decisión no conlleva que se permitan actividades LGTBIQ+ dentro de las responsabilidades y servicios propios de la carrera militar o policial; su verdadero alcance es reconocer que la vida íntima pertenece a la esfera inviolable de la dignidad humana y no puede ser objeto de sanción penal.

La orientación sexual, definida por Manuel López Castañeda en su obra Diversidad sexual y derechos humanos, comprende “todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir la sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones, identidades sexuales y de género”. En nuestra obra Reflexiones sobre Derechos Humanos señalamos que la pertenencia a colectivos de la denominada diversidad sexual y de género constituye una causa de vulnerabilización, pues quienes los integran han sido históricamente objeto de exclusión, violencia y sanciones normativas.

En la República Dominicana, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional enfrentaban sanciones de privación de libertad por mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Sin embargo, un reciente fallo del Tribunal Constitucional, mediante la sentencia TC/1225/25, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 210 de la Ley núm. 285 de 1966 y 260 de la Ley núm. 3483 de 1953, que estatuyen los Códigos de Justicia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, donde penalizaban con prisión de dos meses hasta dos años dichas conductas. Estas sanciones fueron anuladas por vulnerar principios constitucionales de igualdad, dignidad y libre desarrollo de la personalidad. El Tribunal sostuvo que desbordaban el marco de la carrera militar y policial, pues limitaban aspectos muy íntimos de la vida de la persona.

La decisión no conlleva la legitimación de relaciones entre personas del mismo sexo dentro de los cuarteles ni el reconocimiento de matrimonios dentro de esa comunidad, ni tampoco la autorización de actividades transgénero en el ámbito institucional. Su alcance es claro y único: no se pueda sancionar a quienes decidan en el ámbito de su intimidad desarrollar la actividad sexual que entiendan, porque la vida privada pertenece a la esfera inviolable de la libertad personal. Tampoco supone una alteración de las normas de disciplina, jerarquía o convivencia que rigen a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Se trata de un avance en la lucha por el respeto a los derechos humanos en el ámbito laboral y público, además reconoce que la vida íntima no puede ser criminalizada.

En conclusión, la sentencia TC/1225/25 no abre la puerta a que se institucionalicen relaciones LGBTIQ dentro de las instituciones de seguridad, defensa y orden público, ni pretende alterar la disciplina militar o policial. Su verdadero alcance es impedir que se encarcele a un miembro de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional por su orientación sexual, porque esa dimensión pertenece al ámbito privado y a la esfera inviolable de la dignidad humana.

Este precedente abre la puerta a revisar otras normas que aún perpetúan exclusiones, como aquellas que califican la discapacidad como “defecto físico o mental”, según la propia ley de las Fuerzas Armadas.