Cuando Trujillo desalojó de sus oficinas a su hijo Radhamés

Creado: Actualizado:

El complejo de edificios que hoy constituyen el Centro de los Héroes fue originalmente concebido por Trujillo para la celebración de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre. Ahí funciona un conjunto de oficinas como el Poder Legislativo (Senado y Diputados), Ayuntamiento del Distrito Nacional, Consejo Estatal del Azúcar (CEA), entre otros. Componían también ese complejo estructural los hoteles El Embajador y el desaparecido Hispaniola, antes Paz; el hospital Angelita, hoy Dr. Robert Read Cabral, el teatro Agua y Luz, así como el local que ocupa el Banco Agrícola, en la avenida George Washigton.

En la segunda planta del edificio del CEA estaban las oficinas particulares de Trujillo, y al frente de la mismas la administración de la Colonia Angelita, propiedad de la hija del dictador. Una tercera la ocupaba el joven Leonidas Radhames Trujillo, desde la cual dirigía sus negocios particulares, entre ellos la famosa Hacienda Radhamés, que estaba próximo al poblado de Villa Mella. En la actualidad hay un centro penitenciario.

Una tarde del año 1959 Trujillo llegó a sus oficinas y después de despachar los asuntos azucareros pendientes, invitó a su amigo, Rafael Paíno Pichardo, a la sazón secretario de Interior y Policía, a realizar una inspección en sus propias oficinas, a cargo de Tirso A. Rivera. Más adelante, el generalísimo pasó a visitar las oficinas del benjamín de la familia, Radhamés, al frente de las cuales estaba el joven Kalil Haché. Presentes también otros amigos íntimos, muchos de los cuales en diversas ocasiones solicitaban al hijo del dictador que intercediera para aplacar las iras del padre cuando algún pariente caía preso o estaba en peligro.

La secretaria de Radhamés era una joven muy agraciada, con cuerpo de guitarra, la cual aparentemente tenía algún tipo de relación sentimental con él. Parecía que el jefe tenía conocimiento de los vínculos amorosos de la señorita con su hijo, pero de lo que no tenía conocimiento era de su presencia como empleada en dichas oficinas. Cuando Trujillo entró y vio a la joven, se puso iracundo, enrojecido y fusta en mano regañó a su hijo y a todos los allí presentes, a quienes dijo: “Los negocios no pueden mezclarse con las faldas”. Y se preguntó: “¿Qué hace esta joven aquí? ¡A que ustedes nunca han visto que yo he llevado a ninguna mujer al Palacio que no sea mi esposa…!”. Siguió diciendo improperios, mientras que con la fusta amenazaba a Radhamés, que arrinconado temblaba de miedo . “¡Lárguense!”, le dijo Trujillo a su hijo y sus amigos.

Todos, impresionados, salieron velozmente de las oficinas. El único que permaneció de pie fue Kalil Haché, a quien el jefe advirtió no permitir que se mezclen faldas con asuntos de oficinas. “¿Entendido?”, le dijo, y Kalil le contestó: “Enterado, señor… sí señor…” Se desconoce la posición a la que se transfirió a la joven. o si fue simplemente despedida.

Ajusticiado el generalísimo, la situación de la familia Trujillo cambió sustancialmente y tuvieron que salir inesperadamente del país, muchos de sus integrantes han fallecido, inclusive el propio Radhamés, quien murió en forma desconcertada luego de estar involucrado en asuntos peligrosos con carteles de naciones sudamericanas.