Ucateci: orgullo de La Vega, el Cibao y el país

La Universidad Católica Tecnológica del Cibao (Ucateci) continúa consolidándose como una de las instituciones de educación superior más influyentes de la República Dominicana, al posicionarse en el puesto número 8 del ranking de las universidades mejor valoradas del país para el año 2026, según la revista Mercado.

Este reconocimiento la coloca junto a universidades históricamente destacadas como la PUCMM, Intec, Unibe, Unphu y la UASD, reafirmando su crecimiento sostenido en términos de calidad académica, impacto social y prestigio institucional.

Más allá del ámbito nacional, Ucateci ha alcanzado un hito significativo al ingresar al ranking internacional QS Latinoamérica y el Caribe 2026, elaborado por la reconocida firma QS Quacquarelli Symonds.

Su inclusión dentro del grupo de universidades evaluadas en la región representa un paso importante hacia su posicionamiento global y valida los avances logrados en áreas clave como la reputación académica, la empleabilidad de sus egresados, la producción intelectual y reconocimiento académico.

Desde su fundación, Ucateci ha sido un motor fundamental para el desarrollo educativo, económico y social del Cibao Central, brindando oportunidades de formación profesional a miles de jóvenes sin la necesidad de emigrar a la capital.

Sus egresados impactan hoy sectores estratégicos como la salud, la ingeniería, la educación, la administración, la tecnología y el sector público.

Este doble reconocimiento, tanto nacional como internacional, confirma que la excelencia académica también se construye desde las regiones y posiciona a Ucateci como un verdadero orgullo de La Vega, el Cibao y el país, así como un referente emergente de la educación superior dominicana.

La producción académica de Ucateci habla por sí sola sobre su consolidación, futuro y crecimiento con más de: 24,000 profesionales egresados aportando sus conocimientos en el mercado laboral, una matrícula superior a los 7,000 estudiantes en programas de grado y posgrado, y la incorporación de más de 400 nuevos profesionales en cada graduación, en las distintas ramas del saber.