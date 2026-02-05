Ucateci: orgullo de La Vega, el Cibao y el país
Este reconocimiento la coloca junto a universidades históricamente destacadas como la PUCMM, Intec, Unibe, Unphu y la UASD, reafirmando su crecimiento sostenido en términos de calidad académica, impacto social y prestigio institucional.
La Universidad Católica Tecnológica del Cibao (Ucateci) continúa consolidándose como una de las instituciones de educación superior más influyentes de la República Dominicana, al posicionarse en el puesto número 8 del ranking de las universidades mejor valoradas del país para el año 2026, según la revista Mercado.
Más allá del ámbito nacional, Ucateci ha alcanzado un hito significativo al ingresar al ranking internacional QS Latinoamérica y el Caribe 2026, elaborado por la reconocida firma QS Quacquarelli Symonds.
Su inclusión dentro del grupo de universidades evaluadas en la región representa un paso importante hacia su posicionamiento global y valida los avances logrados en áreas clave como la reputación académica, la empleabilidad de sus egresados, la producción intelectual y reconocimiento académico.
Desde su fundación, Ucateci ha sido un motor fundamental para el desarrollo educativo, económico y social del Cibao Central, brindando oportunidades de formación profesional a miles de jóvenes sin la necesidad de emigrar a la capital.
Sus egresados impactan hoy sectores estratégicos como la salud, la ingeniería, la educación, la administración, la tecnología y el sector público.
Este doble reconocimiento, tanto nacional como internacional, confirma que la excelencia académica también se construye desde las regiones y posiciona a Ucateci como un verdadero orgullo de La Vega, el Cibao y el país, así como un referente emergente de la educación superior dominicana.
La producción académica de Ucateci habla por sí sola sobre su consolidación, futuro y crecimiento con más de: 24,000 profesionales egresados aportando sus conocimientos en el mercado laboral, una matrícula superior a los 7,000 estudiantes en programas de grado y posgrado, y la incorporación de más de 400 nuevos profesionales en cada graduación, en las distintas ramas del saber.
