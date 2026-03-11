Creado: Actualizado:

La última palabra.- No es por nada, pero si el hecho se hubiera producido en el Polígono Central, el rutilante ombligo del Distrito Nacional caracterizado por sus esbeltas y elegantes torres y restaurantes buenos y caros, estaría ocupando los principales titulares de los periódicos, y ni hablar de las redes sociales, donde todo se amplifica, distorsiona y confunde. Pero sucedió en la Vieja Barquita de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, donde la madrugada del pasado domingo varios individuos que se desplazaban en un vehículo tirotearon el centro de diversión Casa VIP, ocasionándole la muerte a una mujer y provocando heridas a otras cinco personas.

El coronel Diego Pesqueira, vocero de la Policía, identificó a la mujer muerta como Carmen Félix Franco, de 28 años, y explicó que personal de la Policía Científica recolectó en la escena del crimen 25 casquillos calibre nueve milímetros, mientras sus agentes, en coordinación con el Ministerio Público, realizan el levantamiento de las cámaras de vigilancia del entorno y entrevistan a posibles testigos para tratar de identificar a los autores.

Que además de lo deseable es lo que corresponde en una sociedad donde la ley y el orden son los que mandan, lo que aplica a todos los ciudadanos y ciudadanas sin importar su condición o clase social. Eso significa, al menos en teoría, que el homicidio que se comete allá en la Vieja Barquita merece tanta atención de las autoridades como el que se perpetra en el Distrito Nacional. Pero ustedes y yo sabemos, mis queridos lectores, que eso no siempre es así, como seguro estoy de que casi todos nosotros conocemos, de manera directa o indirecta, casos o situaciones que lo confirman, muchas veces de manera dolorosa e indignante. Solo resta por decir que en el tiroteo en la Vieja Barquita la Policía, que exhibe un excelente average en la resolución de casos de alto perfil mediático, tiene la última palabra, que esperamos sea para informar sobre el apresamiento y sometimiento a la justicia de los responsables.