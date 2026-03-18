La única salida: hacer reformas

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El presidente de la república, entendiendo la coyuntura nacional y mundial, debe asumir que lo más lógico en un escenario complicado y cambiante como el que vivimos, es hacer reformas económicas, sociales, políticas y culturales.

Luis Abinader puede, con coraje e inteligencia, acometer importantes y trascendentales reformas que impacten en la vida y el futuro del pueblo y la nación. Los conservadores, son contrarios a las reformas. Hay que escucharlos y considerar algunos de sus planteamientos, pero estando advertidos de que la única salida que nos queda es la de hacer reformas que hagan al país mejor y más próspero.

El gobierno está obligado a mejorar radicalmente la política de gastos del Estado. Un país pobre como el nuestro debe administrar y racionalizar el gasto tomando en cuenta al pueblo, evitando por ejemplo, la sangría de recursos que se destinan al servicio diplomático y consular, en la mayoría de los casos para que miles de zánganos de la élite, hijos de papi y mami, vivan como reyes, paseándose por el extranjero, cambiando solo de chaqueta porque socialmente son los mismos, los herederos del orden social que nos ha tocado.

Hay que recortar gastos y reorientar la inversión hacia la generación de riqueza, el desarrollo y el bienestar del pueblo. Esa es una fórmula sencilla que no requiere ser economista para entenderla y asumirla.

Entre otras medidas recomiendo al presidente el reasumir el plan de fusión de los dos ministerios de educación que irracionalmente tenemos, siendo lo que somos una pequeña nación del Caribe que no llega a doce millones de habitantes. Tengamos un solo Ministerio de Educación y Cultura. Evitemos la tanta diversificación. Aprendamos a priorizar el gasto público. No seamos dispendiosos.

Se habla mucho de la carrera de préstamos para completar el presupuesto anual deficitario heredado de administraciones pasadas. He aprendido que el endeudamiento es una opción necesaria en el mundo de los negocios, al igual que el Estado. No obstante, entiendo que no se debe abusar del mismo, si no es para crear riquezas y tener capacidad de pago. El presidente y su gabinete deben sincerar el gasto comprometido en pagos a los funcionarios, empleados, militares, alquileres, servicios, insumos y préstamos. A que evalúen área por área. Comprobarán que somos un Estado dispendioso, pretencioso, ignorando las carencias del pueblo, que merece una mejor administración de las finanzas públicas.

Debe evaluarse si es verdad que requerimos tantas agencias de inteligencia, cuando bastaría con dos, una para el Mide y otra para el DNI. ¿Para qué tantos investigadores y calieses?.