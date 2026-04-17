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Valga la ironía.- Aunque obligada a guardar las formas, no fue un piropo el que le dedicó la directora de la Pepca, Mirna Ortiz, al tribunal que conoce el juicio de fondo al exprocurador Jean Alain Rodríguez y compartes, al que calificó de “garantista en extremo”. Yo lo hubiera dicho de otra manera, menos diplomática y sin la necesidad de utilizar el “lenguaje jurídico”, pero por aquí también estamos obligados a guardar ciertas formas, empezando por las del bien decir. Pero la directora de la Pepca no solo se limitó a criticar el garantismo excesivo del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que según la representante del Ministerio Público permite que el exprocurador y el resto de los imputados presenten incidentes que ya fueron fallados y rechazados en el juicio preliminar y por lo tanto son inadmisibles, sino que descartó que como consecuencia de esas maniobras se pueda producir la extinción penal del caso, como advirtió en su mas reciente informe sobre los grandes casos de corrupción Participación Ciudadana.

Esa preocupación no solo la tiene y expresa el movimiento cívico sino también todo aquel que en algún momento se tomó en serio el esfuerzo de romper la tradición de impunidad que acompaña a la corrupción pública desde que tenemos uso de razón, esfuerzo con el que evidentemente no están comprometidos todos los miembros de la judicatura, donde están reburujados mansos y cimarrones. Y eso no es justo ni para unos ni para otros ya que cada quien debe responder por sus acciones y omisiones, y mucho menos para las legítimas aspiraciones de la sociedad dominicana de adecentar nuestra vida pública, una tarea imposible de acometer si antes no empieza a funcionar un régimen de consecuencias en la justicia que también garantice, cómo no, el cacareado debido proceso, etcétera. Pero sin caer, como señala la directora de la Pepca, en excesos que conviertan los casos en una feria de incidentes cuyo único propósito, valga la ironía, es eludir la justicia con ayuda de los propios jueces.