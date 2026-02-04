Vernos y actuar en este mundo actual

Creado: Actualizado:

Es prácticamente unánime la creencia de que el mundo vive la crisis de certidumbre y de fragmentación más profunda de toda su historia. Significa esto que, en la esfera de lo político, económico, social y cultural nada es ni será como antes.

Las colectividades e individualidades que no hagan conciencia de esta circunstancia caminan hacia la perdición. Irremediablemente.

Esto significa que, como país, e incluso hasta como singulares individuos, tenemos que reflexionar nuestras prácticas y tener conciencia de que no podemos seguir haciendo las cosas de manera rutinarias; vale decir, como lo henos hecho siempre.

En ese sentido, el liderazgo político dominicano está compelido a verse y actuar en esta compleja coyuntura que vive el mundo.

El elemento político más saliente de la presente crisis mundial es el combate a la democracia que lleva a cabo ese difuso y confuso movimiento que, por sus posiciones de contenido de intolerancia hacia la diversidad de todo tipo, supremacista y violencia, muchos lo califican de neofascismo, el cual se ha constituido en poder en varios países y con serias posibilidades de serlo en otros tantos.

El neofascismo es violento, racista y represivo, alcanzando los escandalosos niveles de persecución a los migrantes que se desarrolla actualmente en los EE. UU., donde residen aproximadamente 2,4 millones dominicanos o de origen, un (84%) de los casi tres millones de la diáspora dominicana en el exterior.

En España vive la segunda mayor cantidad de migrantes dominicanos o de origen y es casi seguro que en breve allí surgirá un gobierno rabiosamente antiinmigrante que expulsaría/perseguiría a centenares de miles de la población migrante o de origen. Y es que, en este tiempo de crisis o colapso de gobiernos democráticos, está dando paso a lo que muchos pensadores han acuñado el concepto etnocracia, gobiernos basados en el supremacismo de una determinada etnia,

Uno de los objetivos del neofascismo es la destrucción a los organismos internacionales, sobre todo los de arbitrajes y defensa de derechos humanos.

La reacción de algunos países y personalidades contra esos delirios ha sido la creación o fortalecimiento de alianzas de países de una región y esta con potencias de otras regiones.

En esta región se destacan los esfuerzos de países como México, Brasil, Colombia, Chile para defenderse frente a la embestida de Estados Unidos y Europa su alianza con China y la India, además de la solidaridad con Dinamarca en su defensa de Groenlandia y de Ucrania. Eso la obliga a definiciones frente a estos temas y a abandonar su proverbial tendencia al provincianismo y al canibalismo político, lastres difícilmente superables.

Finalmente, el calendario político del país avanza, el próximo será un año preelectoral, por lo cual los grandes acuerdos pendientes, entre los que se destaca la imprescindible reforma fiscal, tienen que buscarse y lograrse en este año que recién inicia.

Es la mejor y única forma de caminar ligeros en este mundo convulso.