Otra vez el candado.- Volvió a ocurrir y seguirá sucediendo, pues resulta evidente que no aprendemos ni con los tropezones mas dolorosos, entre los que habrá que incluir, desde ahora y para siempre, la muerte de la niña haitiana de once años Stephora Anne-Mircie, ocurrida durante un paseo escolar organizado por un colegio de postín de la ciudad de Santiago. Un trágico paseo en el que sus organizadores ignoraron las normas mas elementales de la prudencia hasta caer en la indolencia casi criminal, como revelan las investigaciones realizadas por el Ministerio Público contenidas en la solicitud de medidas de coerción a las cuatro empleadas, incluida su directora, del colegio Leonardo Da Vinci a las que se responsabiliza penalmente del hecho. Pero la tragedia vuelve a poner en evidencia, una vez mas, que solo colocamos el candado después de que nos han robado, en este caso la vida de una niña de once años.

Precisamente lo que acaba de hacer el Ministerio de Educación, que ha sido muy criticado por su pasividad en este caso, en el que solo se limitó a señalar, como quien se lava las manos, que ese colegio violó el protocolo establecido para esas actividades, al emitir la orden departamental 63-2025 con la que establece un nuevo protocolo para regular las excursiones y salidas educativas en centros públicos y privados del país.

Según la nueva normativa, toda salida debe estar expresamente establecida dentro del plan curricular del centro educativo, pero también señala que ninguna excursión recreativa o extracurricular podrá ejecutarse sin la coordinación previa con el equipo de gestión. Falta saber si el Ministerio de Educación, que no aclara si la nueva regulación contempla algún tipo de sanción para los centros educativos que la violen, dispone de mecanismos de supervisión para garantizar su cabal cumplimiento, ya que en muchos colegios privados parecen creer que su condición de “empresas” les da licencia para ignorar sus disposiciones, sobre todo si al hacerlo no les ocurre absolutamente nada.