¡Ya viene el nuevo estadio!

Creado: Actualizado:

El 2026 quizás nos traerá la maravillosa noticia de que vamos a tener un nuevo estadio de béisbol.

Yo participé en una de las reuniones de la comisión evaluadora y pregunté algo clave:

¿Por qué no se hace el estadio solo, es decir, sin la revolución que se pretende en los alrededores?

La respuesta me convenció.

Hacer el play solo, no es rentable.

Si peloteros o empresarios ponen el dinero, no tendrían como recuperarlo.

Ahora bien, con un proyecto amplio, y con el incentivo de un estadio moderno, todo lo que se agregue dejará beneficios, y ahí se cubre lo del play.

El presidente Luis Abinader solo espera el reporte final, y basado en lo que se dice, el mandatario lo quiere hacer.

La comisión evaluadora está compuesta por gente capaz, seria y que conoce de ese tema.

La gente de la calle pide un play para de inmediato, pero realmente no puede ser así.

Lo que me alegra es que parece que todo va bien y tendremos ese anhelado estadio.

De cumplirse, el presidente Luis Abinader pasará a la historia por hacerlo, y siempre se le agradecerá su apoyo al béisbol.