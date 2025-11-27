Creado: Actualizado:

Visita histórica.- La visita del Secretario de Guerra de Estados Unidos al país, donde según el relato oficial abordará con autoridades dominicanas asuntos relacionados con la seguridad regional y la lucha contra el narcotráfico, ha sido calificada, con justa razón, como histórica. Pero la prudencia aconseja no aplaudir y celebrar la trascendencia de la imperial visita hasta no conocer el final de la historia ni el papel que se nos ha asignado en ella, tal vez sin pedirlo ni solicitarlo. En eso nuestra diplomacia, y sobre todo el presidente Luis Abinader, tienen que hilar muy fino para no desairar a un socio y aliado tan importante y con el cual, a ojos vista, nos estamos llevando de maravillas, pero sin dejarnos arrastrar hacia acciones que comprometan nuestro obligado respeto a la soberanía y la autodeterminación de nuestros vecinos caribeños; sobre todo Venezuela, un país con el que nos unen lazos históricos de solidaridad más allá de la dictadura caricaturesca de Nicolás Maduro y su comparsa corrupta.

Opinión Indignados Claudio Acosta

Lo que sabremos es que Pete Hegseh arribó ayer al país a las 12:55 por el aeropuerto Las Américas, iniciando así la primera visita de un jefe del Pentágono a la República Dominicana, y que de allí se dirigió al Palacio Nacional, donde se reunió a puertas cerradas con el presidente Abinader. Al salir del encuentro, el mandatario dominicano informó al país que, como parte de los acuerdos de cooperación bilateral en materia de seguridad con los Estados Unidos, se permitirá a sus equipos y su personal utilizar zonas restringidas de la base aérea de San Isidro y el aeropuerto Las Américas para operaciones destinadas a combatir el narcotráfico. Obviamente, eso no fue todo lo que se cocinó en ese encuentro, pero ojalá no signifique que el país se involucrará en acciones de interdicción que, dada su dudosa legalidad, han sido muy cuestionadas por la comunidad internacional. Ni que tampoco olvidemos que el presidente Donald Trump no podrá quedarse toda la vida, aunque ese fuera su deseo, en la Casa Blanca.