Creado: Actualizado:

De vuelta a las andadas.- “Si me engañas una vez, la culpa es tuya. Si me engañas dos, la culpa es mia”. La reflexión de Anaxágoras, filósofo presocrático, viene a cuento a propósito de lo que está ocurriendo en Sabana Grande de Boyá, donde Wilkin García, mejor conocido cono Mantequilla, ha vuelto a las andadas, como evidenció Nuria Piera en su entrega del sábado pasado, con una nueva propuesta financiera que, de manera sorprendente, ha encontrado incautos que han mordido el anzuelo a pesar de las denuncias de fraude que lo llevaron ante la justicia y una condena de dos años de prisión por abuso de confianza. Eso quiere decir que Mantequilla, quien se describe a sí mismo como un genio financiero, sigue siendo profeta en su tierra, ya que muchos de sus compueblanos volvieron a confiar en él, en su autoproclamada capacidad de multiplicar el dinero ajeno, que siempre termina en sus bolsillos.

El habilidoso embaucador ha regresado con un nuevo esquema de negocios que opera por WatsApp, por lo que no necesita local para captar a sus clientes, lo que además le permite trabajar con mayor discreción. Pero solo hasta que, como ya ocurrió en el 2024, cuando mas de 25 personas se querellaron en su contra por estafa, sus víctimas caen en la cuenta de que han sido engañadas por Mantequilla; en esta ocasion no solo las entretiene con falsas promesas de que les devolverá su dinero sino que a los que insisten mucho los amenaza de muerte, como revelaron algunos de los entrevistados por Nuria. Aunque habrá quien piense que después de lo que pasó, de toda la gente que perdió sus ahorros o que se endeudó por creerle el cuento, no deberían tener cara para ir a poner una denuncia a la Fiscalía ya que debería darles verguenza su ingenuidad, que llegó al colmo de no firmar un papelito al entregar su dinero. Pero ser ingenuo no es un delito, pero estafar y amenazar de muerte a sus víctimas sí lo es, por lo que no debería permitirse que Mantequilla se aproveche de esa debilidad con tanto descaro e impunidad.