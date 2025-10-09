Paso a desnivel en la Isabel Aguiar provoca opiniones encontradas

Lo que ha sido considerado como un gran avance y obra que ayudará a viabilizar el tránsito en la zona de la Plaza de la Bandera y Pintura, el pasado miércoles, el presidente Luis Abinader entregó el paso a desnivel de las avenidas Isabel Aguiar con 27 de Febrero, que busca descongestionar y mejorar el transporte masivo del Gran Santo Domingo.

El paso a desnivel cuenta con 11 carriles, de los cuales cinco corresponden al tramo soterrado tipo trinchera, con una extensión aproximada de 480 metros, según el informe de las autoridades.

Algunos de los conductores del transporte público y privado que trabajan en los predios y que fueron consultados por este diario, manifestaron que «ciertamente se ve la mejoría, ya no se forma el desastre que antes se veía aquí».

«Se ha visto el avance, el flujo de vehículos que tienen los vehículos y así llegamos más rápido», dijo Antony Alcántara.

Sin embargo, otros entienden que para que la obra acoplarse y buscársele una solución, específicamente en la Plaza de la Bandera, donde se registran congestiones. Algunos dicen también que medir la efectivididad del paso a desnivel es cuestión de tiempo y manifestaron su descontento con la prohibición del giro a la izquierda.

La nueva estructura forma parte del plan integral de movilidad impulsado por el Gobierno, que incluye la interconexión con el túnel de la avenida Luperón y la Plaza de la Bandera, y busca descongestionar de manera definitiva uno de los puntos más transitados del Gran Santo Domingo.

Este paso a desnivel de 480 metros de longitud está compuesto por tres tramos y un distribuidor tipo trompeta de dos niveles con ocho rampas operacionales, que facilitan el flujo continuo en ambos sentidos. Las vías marginales cuentan con seis carriles laterales (tres por sentido) para tránsito pesado y liviano, asegurando un desplazamiento más eficiente y seguro.

Construido en hormigón armado y vigas postensadas, el proyecto incorpora muros tipo New Jersey, señalización vertical y horizontal, barandas de protección, iluminación tipo led y un paisajismo diseñado para armonizar con el entorno urbano.

