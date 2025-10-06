Oportuna aclaración de la Embajada de EE. UU. en RD sobre entrada de inmigrantes ilegales

Embajada de USA en República Dominicana

La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana emitió un comunicado hoy para aclarar un rumor que circulaba en redes sociales, relacionado con un posible cierre de Gobierno en Washington.

En una publicación difundida a través de sus cuentas oficiales, la Embajada clasificó como “falso” el contenido que aseguraba que un cierre presupuestario en el Congreso permitiría el ingreso libre de inmigrantes indocumentados a territorio estadounidense.

Puede leer: Charlie Mariotti: “El empresario a sus empresas, el político a su política”

«Cualquier rumor de que un cierre de EE.UU. permitirá la entrada de inmigrantes ilegales a Estados Unidos es FALSO», afirmó la entidad.

La Embajada indicó que un eventual cierre de Gobierno en EE.UU., motivado por la falta de acuerdo presupuestario, no modifica la aplicación de las leyes migratorias ni otorga beneficios a quienes intenten ingresar sin documentos.

El portal oficial de la misión diplomática recuerda que solo el Departamento de Estado y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) pueden emitir disposiciones o actualizaciones sobre trámites y estatus migratorios.

Asimismo, ha lanzado campañas bajo el lema “Don’t believe in rumors” (“No creas en rumores”), con el objetivo de contrarrestar la desinformación sobre visas, residencias o procesos de asilo.

