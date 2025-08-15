El presidente Luis Abinader encabezó este viernes la novena graduación ordinaria del programa Oportunidad 14/24, correspondiente a las regiones Valdesia, Metropolitana y Este del país.

En la ceremonia, celebrada en el Pabellón de Karate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, se graduaron 2,848 jóvenes procedentes de 9 provincias, formados en 57 Centros Operativos de 14-24 y pertenecientes a 22 Rutas Formativas.

Este programa abraza las bondades de una iniciativa que brinda herramientas y oportunidades para transformar vidas y superar condiciones de vulnerabilidad.

Ya suman 22,010 los jóvenes graduados del programa

Durante el acto, el coordinador del Gabinete de Políticas Sociales, Tony Peña Guaba, resaltó el compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader con la juventud y los sectores más vulnerables del país, y destacó que, con esta promoción, ya suman 22,010 los jóvenes graduados del programa Oportunidad 14-24, quienes, han logrado un giro de 180 grados en sus vidas, pasando de la inactividad a convertirse en ciudadanos productivos.

De su lado, el director del programa Oportunidad 14-24, Alex Mordan, destacó la visión del presidente Luis Abinader en la creación y respaldo de políticas integrales para el desarrollo del país, especialmente dirigidas a la juventud.

Mordan recordó que, así como el presidente impulsa obras de infraestructura, también apuesta por la educación y programas como Oportunidad 14-24, que brindan capacitación y oportunidades laborales a jóvenes de toda la República Dominicana.

Mordan informó que, según datos de la Tesorería Social Dominicana, de los más de 24,000 jóvenes que concluyeron en este semestre, 7,922 han obtenido su primer empleo formal, representando cerca del 30 % de los egresados.

Asimismo, adelantó que al cierre de 2025, el programa proyecta graduar a más de 30,000 jóvenes en todo el país.



El discurso en representación de los graduandos fue pronunciado por Enger Hernández, egresado de la Ruta Formativa de Auxiliar en Ventas y Secretariado del Centro Tecnológico Comunitario (CTC) de Los Alcarrizos. Hernández agradeció al presidente Luis Abinader por su apoyo y compromiso, a quien calificó como un faro de esperanza para la juventud del país. Asimismo, expresó su gratitud al programa por brindarle la oportunidad de capacitarse y creer en su potencial.

El programa Oportunidad 14-24 es una iniciativa del Gabinete de Política Social que brinda formación técnica, académica y personal a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, con el objetivo de facilitar su inserción laboral y mejorar su calidad de vida.

Estuvieron presentes, los directores de Comedores Económicos del Estado Dominicano (CEED), Edgar Feliz; del Plan de Asistencia Social de la Presidencia (PASP), Yadira Henríquez; de los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), Isidro Torres; de las Escuelas Vocacionales de las FF.AA y la P.N., el coronel José Ramón Reyes Suárez (FARD) y la subdirectora general del INFOTEP, Maira Morla Pineda.