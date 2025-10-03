Oportunidades de inversión en el mercado de valores: Éxitos destacados en Nueva York

NEW YORK.- En el marco de la Semana Dominicana 2025, organizada por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), el superintendente del Mercado de Valores, Ernesto Bournigal Read destacó el sólido desempeño del mercado de capitales dominicano, subrayando su crecimiento, estabilidad y potencial de inversión.

En sus palabras de apertura al panel “Perspectivas de mercados financieros y oportunidades para los inversionistas en RD”, el funcionario destacó la trayectoria de crecimiento que mantiene la economía nacional, con una proyección de incremento del Producto Interno Bruto (PIB) real del 3.5% para el presente año. “Más allá de las cifras, lo que verdaderamente distingue a nuestro país es su estabilidad, reflejada en indicadores clave como el riesgo soberano, la percepción de la corrupción y la calidad de la gobernanza”.

Agregó “el mercado de valores dominicano alcanzó en 2024 un volumen liquidado récord de USD 240 mil millones, equivalente al 193% del PIB; el monto bajo custodia alcanzó los USD 48.37 mil millones al cierre de agosto de 2025, actualmente, el 4.7% del monto bajo custodia corresponde a inversionistas extranjeros. Este crecimiento sostenido es una señal clara de que el mercado de valores dominicano ya no es una promesa: es una realidad que impulsa el desarrollo económico del país.”.

En ese sentido, Bournigal Read puso de relieve el papel transformador del mercado de valores dominicano en el desarrollo económico del país, especialmente a través de los fondos de inversión, que han financiado decenas de proyectos en áreas estratégicas como energía, turismo e infraestructura, generando empleo y promoviendo el desarrollo sostenible.

“Desde 2015, se han recaudado USD 80 mil millones a través del mercado de valores. Los fondos de inversión cerrados han canalizado USD 4,322.97 millones, financiando más de 140 proyectos en sectores clave y generando más de 40 mil empleos en 2024”, detalló.

El superintendente habló sobre la democratización del acceso al mercado, señalando que esta se refleja en el crecimiento de las cuentas de corretaje, que ya superan las 171 mil, y en el fortalecimiento de la educación financiera a través del HUB ProInversionista. También mencionó la implementación de reformas regulatorias alineadas con estándares internacionales, como IOSCO (Organización Internacional de Comisiones de Valores), IFRS (Normas Internacionales de Información Financiera) y GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

En otro orden, reafirmó el compromiso de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) con el plan META 2036, que busca duplicar el PIB nacional. En esa misma línea de innovación, dijo que trabajan nuevos instrumentos financieros que respondan a las necesidades del mercado, citando como ejemplo el Reglamento de Crowdfunding, elaborado junto al Banco Mundial y actualmente en consulta pública.

Dijo, que el proceso de transformación también incluye una modernización tecnológica, con la adopción de inteligencia artificial y blockchain para fortalecer la supervisión basada en riesgo.

Bournigal Read concluyó sus palabras con un llamado a mirar el potencial, la estabilidad y la voluntad de transformación que hoy define a la República Dominicana.

Sobre la Semana Dominicana en EE. UU. (SEMDOM)

Semana Dominicana en EE.UU. es una misión exclusiva de la Cámara Americana De Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) que tiene como propósito afianzar las relaciones comerciales bilaterales, estrechar lazos con la comunidad dominicana en Estados Unidos y gestionar intereses comunes entre ambos paises.

Con una delegación más de 35 participantes, este año se celebró la XXXIII edición de SEMDOM, del 29 de septiembre al 2 de octubre, en las ciudades de Washington D.C. y Nueva York.

Durante esta semana, la delegación de SEMDOM participó de encuentros, charlas y reuniones privadas con los organismos federales de los Estados Unidos, como su Departamento de Comercio, entidades globales como el World Trade Center y la Organización de los Estados Americanos (OEA).