Tras finalizar la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, las reacciones de la oposición no se hicieron esperar y catalogaron la alocución del mandatario como “un resumen de promesas que ha hecho en tres años”.

Para el exministro de Salud Pública y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rafael Sánchez Cárdenas, el mandatario ocultó datos y basó su línea discursiva en “promesas” mas no en “obras hechas”.

En ese sentido, indicó que la mortalidad materna aumentó considerablemente en los últimos tres años y esos datos no fueron ofrecidos, así como tampoco las estadísticas epidemiológicas.

“El presidente tenía que decirnos que en el 2019, no el 20 como el presidente usó para comparar su gestión ahora, que la mortalidad materna fue de 93 por 100,000 y que cerró el año pasado en 108, por cada 100,000 lo que significa que la mortalidad materna se agravó en todo ese período y que ellos no han retornado al 19. Que la mortalidad neonatal era de 12 en el 2019 y que ellos ahora dicen que cerró en 15, de manera que hay un deterioro en esos indicadores”, afirma el galeno.

Doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud Pública criticó la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. FOTO FUENTE EXTERNA

Sánchez Cárdenas asegura que esto busca agregar “elementos cosméticos” para dejar de lado la realidad, omitiendo casos como el aumento en el cólera o el dengue.

“El presidente no dice que el cólera el año pasado aumentó en un 846%, el presidente no habló de la epidemia más importante de dengue que hubo el pasado, incluso, con una cuestionable presentación de las estadísticas, que pasamos todo este período cuestionándolo y hoy, abran todos ustedes la página de la Dirección de Epidemiología, no han cerrado el año pasado y vamos a marzo ya. De manera que el boletín 52 que consolida el año pasado, no ha sido publicado, no está en la página de la dirección”, indica.

Asimismo, atacó el hecho de que el mandatario no tocó el tema de lo programa 9-1-1, denunciando que este gobierno ha “dejado caer”, sus servicios.

Durante una entrevista para Telemicro canal 5, afirmó además que la mayoría de los hospitales reseñados por el gobernante estaban en construcción a su llegada al poder, por lo que entiende que no su terminación corresponde a una continuidad de Estado.

En ese mismo escenario, el dirigente de la Fuerza del Pueblo Elias Serulle, expresó que las casi dos horas de discurso del mandatario fueron “un resumen de promesas que ha hecho en tres años”.

“Por ejemplo en materia de lo que el reconocía del salario, yo estando ahí abrí aquí el de Bloomber y Bloomber dice, y yo creo que ahí el presidente se equivocó, el presidente decía que estábamos en séptimo lugar, estamos en tercero pero de abajo para arriba, o sea de peor a mejor, estamos en el tercer lugar por debajo de la mayoría, según lo que dice Bloomber en línea, nosotros tenemos un salario promedio de 245 (dólares), 14,232 y Costa Rica 687”, señaló.

Elías Serulle. FOTO FUENTE EXTERNA

Asimismo, se refirió a la reforma policial afirmando que el gobierno trajo “un asesor de seguridad que estaba desempleado en España y le dieron empleo aquí, que allá no sabía que hacer y aquí sabía hacer menos”, en relación al recién cesado José (Pepe) Vila.

Durante sendas intervenciones, ambos dirigentes opositores se negaron a resaltar los puntos luminosos del discurso, aunque en el caso de Sánchez Cárdenas, enumeró algunas conquistas, pero que según él, responden a una continuidad estatal.

Puntos de vista diferentes

Pese a las críticas de la oposición, funcionarios catalogaron como un discurso positivo, que resalta el accionar de una gestión histórica, liderada por el presidente Luis Abinader a lo largo de estos casi cuatro años de gobierno.

Para el director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel los datos presentados por el mandatario recorren una gestión ejemplar, ya que “datos siempre matarán a relato”.

Carlos Pimentel, director DGCP. FOTO FUENTE EXTERNA

En ese mismo tono opina la ministra de Cultura Milagros Germán, quien asegura que “lo que hemos escuchado es una gestión histórica de gobierno”, en referencia a las casi dos horas de alocución de Abinader.

Milagros Germán, ministra de Cultura. FOTO FUENTE EXTERNA

“Con cuentas claras, con transparencia, con honestidad y con una gran visión de futuro, lo que hemos escuchado es una gestión histórica de gobierno, los números que se han escuchado allá adentro y como ha mejorado la situación económica del país, como ha mejorado la seguridad, como ha mejorado la educación y lo que se ha invertido en salud, evidencian que tenemos un presidente alerta, un presidente inteligente, un presidente eficiente, decente, transparente pero que tenemos un presidente con un alto nivel de humildad que sabe poner el oído en el corazón del pueblo”, aseguró Germán.