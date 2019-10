Oposición Haití anuncia intensa manifestación de siete días

Partidos y organizaciones de la oposición de Haití anunciaron el miércoles la celebración de siete días de intensas manifestaciones a partir del próximo domingo con el fin de exigir la renuncia del presidente, Jovenel Moise.

“Habrá una verdadera batalla política. Lo que ya habías visto no significa nada. El juego de niños ha terminado. Todo el país se levantará. Todas las instituciones estarán cerradas. Todos los caminos serán cortados para forzar a Jovenel Moise a dejar la energía. No nos vamos a rendir”, dijo André Michel, portavoz del Sector Democrático y Popular, en una rueda de prensa.

Haití ha cumplido seis semanas de parálisis casi total, desde el inicio de la actual oleada de protestas antigubernamentales el pasado 16 de septiembre. A pesar de la tímida reanudación de las actividades que se ha producido esta semana en Puerto Príncipe y algunas capitales provinciales, las escuelas aún no han vuelto a abrir sus puertas. André Michel dijo que para la próxima semana la oposición hará público el nombre del juez de la Corte de Casación que proponen para reemplazar a Moise. “Serán siete días de intensos combates. Siete días de encierro. Será todo el país. Lo que aún no hemos hecho, hagámoslo para que Jovenel pueda irse”, dijo el senador opositor Saurel Jacinthe, en la misma rueda de prensa. El senador Youri Latortue afirmó que la crisis tiene dos dimensiones, una “cíclica” y otra “estructural”.

“La solución a la crisis cíclica está en la salida de Jovenel Moise. El presidente no se da cuenta de que hoy él es el problema. No hay ningún sector que trabaje con él”, dijo Latortue. Importantes sectores de la vida nacional se han manifestado en las calles en las últimas semanas para requerir la salida de Jovenel Moise.