Opret aclara intervención en columna del Metro hacia Los Alcarrizos : no hay daño estructural

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó este miércoles que no existe daño estructural en la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, luego de que circulara en redes sociales un video en el que se observa a una persona retirando parte del recubrimiento de una columna.

Según explicó la entidad en un comunicado oficial, lo observado corresponde a un procedimiento técnico planificado y supervisado como parte de los protocolos de calidad de la obra. El pilote en cuestión, identificado como PS-069C, ubicado en el tramo E-2+300, presentó una variación en la densidad del hormigón, lo que motivó una revisión preventiva.

La Opret detalló que este tipo de intervención forma parte del seguimiento técnico habitual del proyecto y no representa riesgo estructural ni afecta el desarrollo general de las actividades programadas.

Para evaluar la integridad del pilote, se utilizaron ensayos especializados como el CrossHole Sonic Logging (CSL) —una especie de radiografía del hormigón— y el Pile Integrity Test (PIT), ambos realizados conforme a las normas de la Federal Highway Administration (FHWA).

Proceso de corrección

El procedimiento correctivo incluye:

Retiro parcial del recubrimiento o camisa de acero en el área afectada (ya realizado).

Subsanación del área, iniciada el martes, mediante la aplicación de materiales certificados bajo estándares técnicos internacionales.

La entidad aclaró que el video viral muestra justamente una parte del proceso ya planificado y en ejecución. Además, indicó que otros elementos en condiciones similares también están siendo intervenidos, como parte de la fase de terminación del proyecto.