OPRET: historia y funciones  

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) es un organismo del Estado dominicano, creado con la misión de mejorar la movilidad de personas y bienes en la República Dominicana. Creada mediante el Decreto No.477-05 de carácter transitorio, el cual fue ratificado mediante el Decreto No. 708-11.
Su área de trabajo más reconocida es el desarrollo y la administración de un sistema de transporte ferroviario masivo, como el Metro y el Teleférico de Santo Domingo.
La OPRET está ubicada en la avenida. Máximo Gómez esq. Av. Reyes Católicos, Cristo Rey, Santo Domingo.
Historia
El 11 de septiembre del año 2005 el Poder Ejecutivo con el Decreto No. 477-05, creó la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) con la finalidad de diseñar y construir el sistema de transporte integrado rápido y masivo. En el año 2009 se inaugura la Línea 1 del Metro de Santo Domingo, y la Línea 2A y 2B en los años 2013 y 2018 respectivamente.
La inauguración del Teleférico de Santo Domingo en mayo del 2018 con una extensión de 5 Km, comprende las estaciones: Gualey, Tres Brazos, Sábana Perdida y Charles De Gaulle; y la Línea 2B, inaugurada en agosto del 2018, con 3.4 km correspondientes a las estaciones: Ercilia Pepín, Rosa Duarte, Trina de Moya de Vásquez y Concepción Bona; así como la incorporación de dieciocho (18) vagones.
También en 2018, fue inaugurada la primera línea del Teleférico de Santo Domingo que conecta la estación Eduardo Brito del Metro de Santo Domingo con la estación Charles de Gaulle en Sabana Perdida.
Uno de los proyectos más recientes de la OPRET es la extensión de la Línea 2 (Línea 2C) hacia Los Alcarrizos. La OPRET ha estado a cargo de la construcción de esta extensión, que busca conectar a Los Alcarrizos con la red del Metro.
El director actual de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) es el ingeniero Rafael Antonio Santos Pérez.
Funciones
- Planificación y desarrollo del transporte: La OPRET se encarga de diseñar y planificar la expansión de la red de transporte masivo, incluyendo nuevas líneas y extensiones del Metro y el Teleférico, con el objetivo de mejorar la movilidad urbana y reducir la congestión vehicular.
- Construcción y supervisión de obras: Es la entidad responsable de la ejecución de las obras de infraestructura de transporte masivo, como la construcción de estaciones, viaductos, túneles y demás componentes del Metro y el Teleférico. También supervisa que estas construcciones cumplan con los más altos estándares de calidad y seguridad.
- Operación y administración del sistema: La OPRET es la encargada de la operación diaria del Metro y el Teleférico de Santo Domingo. Esto incluye la gestión del flujo de pasajeros, el mantenimiento de los trenes y cabinas, y la supervisión de la seguridad en todas las instalaciones.
- Mantenimiento preventivo y correctivo: Una de sus funciones más importantes es asegurar el correcto funcionamiento del sistema. Para ello, realiza el mantenimiento de la infraestructura eléctrica, los sistemas de señalización, las telecomunicaciones, los equipos de ventilación y climatización, y el material rodante (trenes y cabinas).
- Mejora continua del servicio: La OPRET trabaja constantemente en la mejora de la experiencia del usuario, lo que incluye la adquisición de nuevos trenes, la ampliación de la capacidad de las líneas existentes (como el proyecto de los trenes de 6 vagones en la Línea 1) y la implementación de tecnologías para optimizar la eficiencia y la seguridad.