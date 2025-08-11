OPRET: historia y funciones  

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) es un organismo del Estado dominicano, creado con la misión de mejorar la movilidad de personas y bienes en la República Dominicana. Creada mediante el Decreto No.477-05 de carácter transitorio, el cual fue ratificado mediante el Decreto No. 708-11.

Su área de trabajo más reconocida es el desarrollo y la administración de un sistema de transporte ferroviario masivo, como el Metro y el Teleférico de Santo Domingo.

La OPRET está ubicada en la avenida. Máximo Gómez esq. Av. Reyes Católicos, Cristo Rey, Santo Domingo.

Historia

El 11 de septiembre del año 2005 el Poder Ejecutivo con el Decreto No. 477-05, creó la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) con la finalidad de diseñar y construir el sistema de transporte integrado rápido y masivo. En el año 2009 se inaugura la Línea 1 del Metro de Santo Domingo, y la Línea 2A y 2B en los años 2013 y 2018 respectivamente.

La inauguración del Teleférico de Santo Domingo en mayo del 2018 con una extensión de 5 Km, comprende las estaciones: Gualey, Tres Brazos, Sábana Perdida y Charles De Gaulle; y la Línea 2B, inaugurada en agosto del 2018, con 3.4 km correspondientes a las estaciones: Ercilia Pepín, Rosa Duarte, Trina de Moya de Vásquez y Concepción Bona; así como la incorporación de dieciocho (18) vagones.

Uno de los proyectos más recientes de la OPRET es la extensión de la Línea 2 (Línea 2C) hacia Los Alcarrizos. La OPRET ha estado a cargo de la construcción de esta extensión, que busca conectar a Los Alcarrizos con la red del Metro.

El director actual de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) es el ingeniero Rafael Antonio Santos Pérez.

Funciones