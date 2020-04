OPS indica cinco provincias van hacia pico en covid-19

La pandemia de coronavirus está concentrada en cinco demarcaciones en la República Dominicana, lo que tiene la ventaja para las zonas que no tienen casos o las que tienen muy pocos. Son el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, La Vega y San Francisco de Macorís, y que tengan la mayor cantidad de los casos es una oportunidad. Así lo consideró ayer la representante en el país de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), doctora Alma Morales Salinas.

A juicio de la experta, la gente de las provincias con pocos casos, tiene el chance de tomar medidas o asumir las que ya han sido trazadas por parte de las autoridades para evitar la expansión de la enfermedad viral que ya ha cobrado 57 vidas.

Esas provincias se encaminan hacia el pico de la enfermedad en las próximas semanas, dijo Morales. El Distrito Nacional se mantiene a la cabeza con 520 casos y Santo Domingo con 168 afectados. Se trata de zonas con transmisión comunitaria. Llama la atención los números ascendentes de La Vega.

Va a empeorar La situación va a empeorar en toda Latinoamérica y la República Dominicana no será la excepción, aseguró, por lo que pidió aprovechar que la epidemia no está generalizada en todo el país. Se deben implementar acciones para evitar la propagación, asegura la experta de OPS.

Es difícil predecir, pero en zonas como el Distrito Nacional y Santo Domingo, se observa que va a llegar al pico en las próximas semanas.

De acuerdo a lo que se ve en la región, en República Dominicana se ve la diferencia entre provincias, expresa Morales. La epidemia va en pico en esas provincias, llamó a aprovechar las ventajas de que esté centrada en cinco provincias.

“Ésta semana y la próxima tiene que llegar a un pico la pandemia en zonas como el Distrito Nacional, se puede ver claro en las estadísticas”, dijo al ver el extremo de las provincias que tienen cero caso. Podría ser porque el virus circula y no han llegado las pruebas.

Sin embargo, aconsejó llevarse de las cifras oficiales. A Morales le preocupa que la gente no cumpla en su totalidad las medidas para evitar la expansión de la enfermedad viral.

División El país ha sido dividido por número de casos, pues existen provincias como Bahoruco, Elías Piña y San José de Ocoa que no tienen reporte de afectados, analizó Morales.

Las provincias que no tienen casos importados del coronavirus, en este caso importado de otras regiones, deben ser protegidas para evitar la propagación.

Pide que la gente respete las normas de no salir a no ser que sea estrictamente necesario.

Pruebas La Organización ha puesto a disposición de los Estados la prueba de PCR en tiempo real que usa el Laboratorio Nacional, doctor Defilló, ya la tienen los laboratorios Amadita y Referencia. Esto ha hecho que un mayor número de personas tenga diagnóstico, pues las pruebas están disponibles, dijo Morales.

El país ha incorporado las pruebas de inmunoglobulina. Es una estrategia para lograr hacer más pruebas rápidas, se debe tener en cuenta que no son concluyentes para hacer un diagnóstico de descarte de la enfermedad. Las pruebas rápidas se pueden usar en lugares en donde ya se ha establecido que existe transmisión comunitaria, caso Santo Domingo, provincia Duarte y el Distrito Nacional.

Cuidado Dependiendo de la sensibilidad de la prueba, puede dar un falso positivo, dijo la representante de OPS. Esto significa que como la sensibilidad de la prueba no es de un 97%, puede haber un grupo de la población que no salga en el grado de positividad.

Sin embargo, el paciente que tenga signos y que hayan estado en contacto con familiares u otros relacionados afectados, o trabajadores de la salud, es necesario hacerle su prueba de PCR, para descartar o confirmar el diagnóstico, asegura la profesional.

Exhorta a no quedarse con una prueba que da negativa, si se tiene una sospecha importante, como que el paciente tenga síntomas o haya tenido un contacto con alguien infectado por la enfermedad.

Más recomendaciones De igual forma, los pacientes que han estado en aislamiento y que han dejado de tener síntomas respiratorios, se le debe hacer sus pruebas con intervalo de 24 horas si ya no tienen síntomas, expresó, al señalar que es la prueba la que realmente dirá que la persona está sana, aseguró la experta de OPS. El covid-19, después de 15 días que el paciente está asintomático, puede seguir esparciendo el virus, ha insistido la Organización Mundial de la Salud, precisó Morales.

Toque de queda. Sobre esta restricción de la movilidad, lo que se recomienda es que la gente evite estar en las calles. La recomendación porque vamos al pico de la epidemia es evitar tener la menor cantidad de gente posible en las calles.

Esa es la recomendación técnica, eso es válido para todo el país si se toman en cuenta las estadísticas, dijo Morales. Se debe ser prudente y cauteloso con las medidas para restringir la movilidad. Es válido el aislamiento social, se debe ser estricto en las medidas.

Aislamiento

La representante de OPS recomienda que se tomen todas las medidas necesarias para evitar la propagación del covid-19.

Preocupa

Las direcciones provinciales de salud han estado reportando que a pesar del toque de queda las personas han estado saliendo de sus casas, lo que facilita la transmisión. Recomendó que la gente se acoja a disposiciones .