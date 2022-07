Oracle y Microsoft anuncian la disponibilidad de Oracle Database Service for Microsoft Azure

Oracle Corp y Microsoft Corp anunciaron que ya se encuentra disponible al público Oracle Database Service for Microsoft Azure. Con esta nueva oferta, los clientes de Microsoft Azure pueden aprovisionar, acceder y controlar con facilidad los servicios empresariales de Oracle Database en Oracle Cloud Infrastructure (OCI) con una experiencia conocida. Los usuarios pueden migrar o crear nuevas aplicaciones en Azure y, a continuación, conectarse a los servicios gestionados Oracle Database de alto rendimiento y alta disponibilidad como Autonomous Database, que se ejecutan en OCI.

Ofrece a los clientes la posibilidad de elegir con las capacidades de Azure y OCI Multicloud

Durante las últimas dos décadas miles de clientes han confiado en el software de Microsoft y Oracle, y en su eficacia al utilizarlos de forma combinada, para ejecutar sus aplicaciones clave para el negocio. A medida que los clientes migran las aplicaciones y los datos a la nube, continúan buscando soluciones conjuntas de sus partners de software de confianza. Desde 2019, cuando Oracle y Microsoft se asociaron para ofrecer Oracle Interconnect for Microsoft Azure, cientos de organizaciones han utilizado las interconexiones seguras y privadas en 11 regiones a nivel global.

Ahora, Microsoft y Oracle amplían esta colaboración para simplificar aún más la experiencia multinube con Oracle Database Service for Microsoft Azure. Muchos clientes conjuntos, incluidas algunas de las mayores empresas del mundo, como AT&T, Marriott International, Veritas Y SGS buscan los mejores servicios que ofrecen los proveedores de nube para optimizar el rendimiento, las posibilidades de escalabilidad y la capacidad de acelerar sus esfuerzos de modernización del negocio. Oracle Database Service for Microsoft Azure fortalece las principales capacidades de Oracle Interconnect for Azure y permite a los clientes integrar las cargas de trabajo en Microsoft Azure con los servicios de Oracle Database en OCI. No se aplican costes adicionales por Oracle Database Service for Microsoft Azure, Oracle Interconnect for Microsoft Azure o la entrada o salida de datos entre OCI y Azure. Los clientes pagarán solamente por los demás servicios de Oracle o de Azure que utilicen, como Oracle Autonomous Database o Azure Synapse.

«Microsoft y Oracle tienen una larga historia de trabajo conjunto para apoyar las necesidades de nuestros clientes conjuntos, y esta alianza es un ejemplo de cómo ofrecemos al cliente la flexibilidad y la capacidad de elección a medida que se transforman digitalmente con tecnología de nube. La decisión de Oracle de seleccionar Microsoft como su partner preferido refuerza la relación entre nuestras dos empresas y proporciona a los clientes la garantía de que estarán trabajando con dos líderes del sector», explica Corey Sanders, vicepresidente corporativo de Microsoft Cloud para el Sector y Expansión Global.

» Se ha extendido el mito de que no puedes ejecutar aplicaciones reales en dos nubes. Ahora ya podemos descartar esa idea, ya que proporcionamos a los clientes de Microsoft la capacidad de probar y demostrar fácilmente el valor que obtendrán al combinar las bases de datos de Oracle con las aplicaciones de Azure. No deberás ser experto en el uso de nuestras plataformas ni saber gestionar complejas configuraciones: cualquiera puede utilizar Azure Portal para aprovechar el poder de nuestras dos nubes juntas”, afirma Clay Magouyrk, vicepresidente ejecutivo de Oracle Cloud Infrastructure.

«La multinube adquiere un significado completamente nuevo con el lanzamiento de Oracle Database Service for Microsoft Azure. Este servicio, diseñado para que los usuarios de Exadata Database Service y Autonomous Database puedan acceder de forma intuitiva y sencilla a Azure con total transparencia, responde a la necesidad fundamental de los clientes de Azure y Oracle de aplicar los beneficios de la última tecnología de la Oracle Database a sus cargas de trabajo de Azure. Esta conexión combinada e interactiva de servicios entre nubes públicas sienta las bases de lo que debe ser una experiencia multinube, y una apuesta audaz sobre el rumbo futuro de la nube. Debería redundar en enormes beneficios a los clientes, los desarrolladores y el panorama general de los servicios en la nube», señala Carl Olofson, vicepresidente de investigación del software de gestión de datos, IDC.

Una experiencia familiar para los usuarios de Azure, combinada con un servicio gestionado por Oracle.

Con el nuevo Oracle Database for Microsoft Azure, en tan solo unos clics los usuarios pueden conectar sus suscripciones de Azure a su tenencia de OCI. El servicio configura automáticamente todo lo necesario para vincular los dos entornos de nube y federa identidades de Azure Activa Directory De esta forma, permite que los clientes de Azure utilicen el servicio con absoluta facilidad. También proporciona un panel de control de uso común para Oracle Database Services en OCI, que utiliza la terminología de Azure y realiza el seguimiento con Azure Application Insights.

«Muchas de nuestras cargas de trabajo de misión crítica ejecutan bases de datos de Oracle de forma local o a gran escala. A medida que migramos estas cargas de trabajo a la nube, Oracle Database Service for Azure nos permite modernizar las bases de datos para convertirlas en servicios como Autonomous Database en OCI, al tiempo que aprovecha Microsoft Azure para el nivel de aplicación», explicó Jeremy Legg, director de tecnología de AT&T. Mira el video.

“Las arquitecturas multinube nos permiten elegir el mejor proveedor de nube para cada carga de trabajo en función de las capacidades, el rendimiento y el precio. La asociación entre OCI y Azure integra las capacidades de dos importantes proveedores de la nube, incluidos los servicios de Oracle Database en OCI y las capacidades de desarrollo de aplicaciones de Azure”, dijo Naveen Manga, director de tecnología de Marriott International. Mira el video .

«Oracle Database Service for Microsoft Azure ha simplificado la aplicación de entornos multinube para el análisis de datos. Pudimos mover fácilmente grandes volúmenes de datos alojados por Oracle Exadata Database Service en OCI a Azure Data Factory, donde utilizamos Azure Synapse para llevar a cabo su análisis», comenta Jane Zhu, vicepresidenta sénior y directora de información de Corporate Operations, Veritas.