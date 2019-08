Orden católica compra silencio ocultar abusos sexuales en EU

Una conocida orden religiosa católica resolvió recientemente varios casos de abuso sexual al pagar en secreto 15,000 dólares cada uno a dos hombres negros de Mississippi a cambio de guardar silencio sobre sus denuncias, pudo saber The Associated Press.

Los montos son muy inferiores a los recibidos por la mayoría de las víctimas de abuso sexual a manos de clérigos desde que estalló el escándalo en la Iglesia católica estadounidense en 2002.

Un funcionario de la orden Frailes Franciscanos niega que la raza o la pobreza de los hombres tuvieran algo que ver con el monto de los acuerdos. En un caso, el padre James G. Gannon, jefe de un grupo de Frailes Franciscanos asentados en Wisconsin, pagó 15,000 dólares para resolver la denuncia presentada por La Jarvis D. Love contra otro fraile. La reunión de Gannon con La Jarvis, su esposa y sus tres hijos tuvo lugar en un restaurante IHOP.

“Dijo que si quería más, tendría que contratar un abogado y que mi abogado llame a su abogado”, dijo La Jarvis Love, de 36 años, a la Associated Press. “Bueno, no tenemos abogados. Nos pareció que teníamos que conseguir lo que pudiéramos”. El primo de La Jarvis, Joshua K. Love, de 36 años, también obtuvo 15,000 dólares a cambio de guardar silencio, cosa que ahora lamenta.

“Creían que podían tratarnos así porque somos pobres y somos negros”, dijo Joshua Love. En otras partes de Estados Unidos, las indemnizaciones han sido mucho mayores.

En 2006, la diócesis católica de Jackson, que incluye Greenwood, pagó 5 millones de dólares a 19 víctimas —17 de las cuales eran blancas—, un promedio de 250.000 dólares por víctima. En 2018, la arquidiócesis de St. Paul-Minneapolis acordó indemnizar en un promedio de casi 500,000 dólares a cada una de varias víctimas de abusos sexuales.

Joshua Love, La Jarvis Love y una tercera presunta víctima, Raphael Love, hermano del primero, dicen que sufrieron abusos reiterados a manos del hermano Paul West en los años 90, cuando estudiaban en la escuela primaria San Francisco de Asís en Greenwood, Mississippi.

Joshua Love dice que en algunas ocasiones, West preguntaba si prefería una golpiza o el sexo. “Me daba a elegir entre azotarme o jugar con mi pene”, dijo.

Joshua Love dijo que también sufrió abusos a manos de otro franciscano en la escuela, el difunto hermano Donald Lucas.

Desde hace casi dos décadas, las autoridades eclesiásticas prometen poner fin al encubrimiento del abuso sexual.