Organismos de socorro habilitan cerca de 800 albergues a nivel nacional ante efectos del huracán Erin

La Defensa Civil de la República Dominicana informó este sábado que, en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), ha puesto en marcha un amplio plan de prevención ante los efectos del huracán Erin, que actualmente se mantiene como un poderoso fenómeno de categoría 5.

Como parte de las medidas adoptadas, se han habilitado 779 albergues en ocho provincias del litoral atlántico, con capacidad para alojar a 181 mil personas en caso de evacuaciones masivas. Además, se han preposicionado embarcaciones en las zonas bajo alerta para garantizar una respuesta rápida ante cualquier situación de emergencia.

La Defensa Civil también anunció la activación de la bandera roja en playas y balnearios de las provincias en riesgo, lo que implica la prohibición temporal de actividades acuáticas debido al fuerte oleaje y condiciones peligrosas en el mar.

El organismo reiteró que mantiene una vigilancia permanente sobre el desarrollo del huracán y exhortó a la población a seguir las recomendaciones oficiales para proteger vidas y bienes. El COE mantiene alerta verde para varias provincias, incluyendo el Distrito Nacional, ante la posibilidad de lluvias intensas, ráfagas de viento y oleaje anormal.

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

