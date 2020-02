Órgano electoral ve errores en candidatura de Evo Morales

El candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, son algunos de los candidatos que han sido observados por no cumplir con algunos requisitos para ser habilitados a las elecciones del próximo 3 de mayo. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia publicó este domingo la lista en la que figuran ocho partidos que sus candidatos presentan observaciones y que tienen hasta el miércoles para subsanarlas.

En la lista del MAS el tribunal señala que Morales, candidato asenador de Cochabamba, no cumple con la presentación del certificado de nacimiento original, número de contacto y certificado original actualizado de antecedentes. De la misma forma, Arce y el exministro de Exteriores Diego Pary, que postula a primer senador por Potosí por el MAS, no cumplen con una declaración ante un notario sobre la autenticidad de la libreta militar, entre otros argumentos. Entre tanto el candidato por la vicepresidencia de la agrupación Creemos, Marco Pumari, recibió observaciones por no cumplir con el certificado original de antecedentes penales. Conforme al calendario del Tribunal Supremo Electoral, esa entidad publicó en su página web la lista de los candidatos a la Presidencia, Vicepresidencia, senadores y diputados que tienen alguna observación en el cumplimiento de los requisitos para ser habilitados.