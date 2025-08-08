  Orgasmo femenino: mitos, verdades y tips para alcanzarlo  

  Orgasmo femenino: mitos, verdades y tips para alcanzarlo  

El orgasmo femenino sigue siendo uno de los temas más rodeados de mitos, tabúes y desinformación en la educación sexual. A pesar de los avances en salud y bienestar, muchas mujeres aún enfrentan dudas sobre cómo reconocer, alcanzar y disfrutar plenamente esta experiencia.

Mitos comunes que aún persisten

“El orgasmo femenino siempre debe ser vaginal”: Falso. La mayoría de las mujeres alcanza el clímax a través de la estimulación clitoriana, que posee más de 8,000 terminaciones nerviosas.

“Si no hay orgasmo, no hay placer”: Erróneo. El placer sexual puede existir sin llegar al orgasmo, y cada experiencia es única.

“La masturbación reduce el deseo sexual”: Al contrario, la autoexploración mejora el conocimiento del cuerpo y potencia el placer.

Verdades respaldadas por la ciencia

El orgasmo femenino involucra contracciones musculares pélvicas, liberación de oxitocina y endorfinas, y puede durar desde segundos hasta minutos.

Al respecto la sexóloga Claudia Rampazzo, aborda la angustia de desempeño, que puede bloquearlo, y la importancia de la comunicación para mejorar la experiencia sexual y evitar fingir.

Señaló en el programa «El Chismecito» que las relaciones diarias pueden generar dolor y disminuir el deseo, y que la pornografía distorsiona expectativas sobre estimulación y movimientos.

Rampazzo explica la influencia de la lubricación, desmiente mitos sobre su uso y describe posiciones que favorecen el orgasmo —especialmente con la mujer arriba—, útiles también en casos de disfunción eréctil o eyaculación precoz.

Destaca el papel del sexo oral y los juguetes sexuales, así como integrarlos sin celos y para el placer mutuo. Aclara mitos sobre el squirt, precisando que muchas veces se trata de orina y que no es requisito para un orgasmo pleno.

Reitera que el orgasmo de clítoris es igual de válido que el de punto G y que no existen “niveles” de orgasmo.. También reflexiona sobre la represión histórica del placer femenino y prácticas como la mutilación genital.

Factores como el estrés, la ansiedad y la falta de comunicación pueden dificultar su aparición.

La conexión emocional y la confianza con la pareja influyen significativamente en la experiencia sexual.

Tips para alcanzarlo con mayor plenitud

Conócete: La autoexploración es clave para identificar qué te gusta y cómo responde tu cuerpo.

Comunica tus deseos: Hablar abiertamente con tu pareja mejora la intimidad y la satisfacción.

Orgasmo
Orgasmo femenino (Fuente externa)

Relájate: Un ambiente cómodo, libre de presiones, favorece la respuesta sexual.

Ejercicios de Kegel: Fortalecen el suelo pélvico y pueden intensificar el placer.

Educación sexual sin tabúes

La sexualidad femenina merece ser comprendida desde la ciencia, el respeto y el bienestar. Hablar del orgasmo femenino no es vulgar ni innecesario: es parte de una salud integral que empodera a las mujeres y mejora sus relaciones.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Publicaciones Relacionadas

  Orgasmo femenino: mitos, verdades y tips para alcanzarlo  
  Orgasmo femenino: mitos, verdades y tips para alcanzarlo  
8 agosto, 2025
Día del Orgasmo Femenino: Más que placer, una lucha por el bienestar  
Día del Orgasmo Femenino: Más que placer, una lucha por el bienestar  
8 agosto, 2025
Día del Orgasmo Femenino: ¿por qué se celebra y qué dicen las mujeres?  
Día del Orgasmo Femenino: ¿por qué se celebra y qué dicen las mujeres?  
7 agosto, 2025
La música de Bad Bunny activa neurotransmisores como placer y euforia, según estudio
La música de Bad Bunny activa neurotransmisores como placer y euforia, según estudio
30 junio, 2025
Mitos sobre alimentación saludable que muchos en República Dominicana aún creen 
Mitos sobre alimentación saludable que muchos en República Dominicana aún creen 
27 junio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Instalaciones son del Gobierno

Instalaciones son del Gobierno

Premios LAWA celebra la industria de los eventos

Premios LAWA celebra la industria de los eventos

Lo posible en República Dominicana lastima a las mujeres

Lo posible en República Dominicana lastima a las mujeres

Reforma fiscal: Presidente apoya su discusión

Reforma fiscal: Presidente apoya su discusión

Edición impresa, jueves 7 de agosto de 2025

Edición impresa, jueves 7 de agosto de 2025

Memorias de la presidenta del Desfile Nacional Dominicano: Becas y logros en la comunidad

Memorias de la presidenta del Desfile Nacional Dominicano: Becas y logros en la comunidad

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo