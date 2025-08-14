¡Orgullosos! Antoliano y Burgos reciben y elogian a niños academia La Javilla

El consultor jurídico, Antoliano Peralta y el director del Cea y Bienes Nacionales, Rafael Burgos, recibieron en Palacio a los niños de la Academia La Javilla.



¡Apoyar a los niños te hace grande!

Esa es la expresión que exalta la Academia La Javilla, con 67 años de historia.

Luego de coronarse campeones de la segunda Copa Internacional de Pequeñas Ligas, ayer los niños dieron un paseo por el Palacio Nacional.

“Estamos muy orgullosos de estos jóvenes”, dijo Antoliano Peralta, consultor jurídico del poder ejecutivo.

“No solo por ganar la corona, también porque han elegido el deporte y los estudios, y eso garantiza ciudadanos de bien para el futuro”, agregó.

De su lado, Rafael Burgos, director del CEA y Bienes Nacionales, también se motivó.

“Yo conocí Vivo Cármona, y me alegra de que su hijo John siga sus pasos. conozco esa Academia y el alto nivel de profesionalidad con que se maneja”, dijo Burgos.

Y a los niños les digo: “Sigan haciendo sentir orgulloso a sus padres y al país”.

John Carmona se vio muy emocionado. Franklin Mirabal coordinó la actividad.