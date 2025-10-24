3 días bajo agua por tormenta Melissa: cifras de los acumulados en lluvia

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, reveló este viernes los acumulados de lluvia registrados en el país durante los últimos tres días, producto de la tormenta tropical Melissa.

Según Ceballos, las mayores precipitaciones se han registrado en el Gran Santo Domingo, con cifras que superan los 350 milímetros en algunas localidades.

Por su parte, el meteorólogo John Morales, experto en huracanes, detalló que «hemos superado los 500 milímetros (20″) de lluvia en Santo Domingo».

Lea más: Juan Manuel Méndez expresa preocupación por comportamiento “errático” de Melissa: “En 20 años no había visto eso”

Datos por localidades, según Gloria Ceballos

Los Cacicazgos alcanzó 359,6 mm; en el Centro de los Héroes, 338 mm; Santo Domingo Este, 300,2 mm; y Prolongación 27 de Febrero, 277 mm.

Otros sectores como Los Prados, San Antonio, Parque Industrial Itabo, Bella Vista, ensanche Paraíso y Polo también registraron acumulados que van desde 231,5 hasta 262,7 mm.

La meteoróloga advirtió que, debido a estos altos volúmenes de agua, los suelos están saturados, lo que aumenta el riesgo de inundaciones y deslizamientos.

Mientras tanto, Melissa sigue desplazándose lentamente hacia el este/sureste a 4 km/h, con la previsión de girar hacia el noreste y luego al norte durante la noche, manteniendo las lluvias sobre gran parte del territorio nacional.

“Precaución, ya tenemos suelos saturados”, enfatizó Ceballos, recordando la importancia de mantenerse atentos a las alertas oficiales y evitar cruzar ríos y cañadas con alto caudal de agua